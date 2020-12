So wird Ihre Astro-Woche

Ihr Madonna-Horoskop bis zum 18.12.2020.

Gerda Rogers hat für Sie in die Sterne geschaut!

Widder

Liebe: Es geht aufwärts in der Liebe. Ab Donnerstag können Singles endlich fündig werden.

Gesundheit: Die letzte Woche unter der Saturn-Blockade. Seien Sie trotzdem bis Mittwoch noch sehr achtsam!

Beruf: Schon der Montag könnte wichtige Durchbrüche bringen. Dienstag und Mittwoch geduldig bleiben!

Stier

Liebe: Am Mittwoch ist die Venus-Opposition überstanden. Gehen Sie trotzdem mit Ihren neuen Chancen sehr verantwortungsbewusst um!

Gesundheit: Ab Mittwoch fühlen Sie sich wieder bedeutend wohler. Sie werden die Vorweihnachtszeit genießen.

Beruf: Es wird schon viel leichter, sich zu einigen, auch wenn es nicht von heute auf morgen geht.

Zwillinge

Liebe: Die Venus-Opposition könnte Sie ab Mittwoch durcheinanderbringen. Lassen Sie sich aber ja nicht zu Kurzschlüsen hinreißen!

Gesundheit: Merkur- und Venus-Opposition bringen Unruhe. Donnerstag und Freitag werden aber Wohlfühltage.

Beruf: Nutzen Sie diese Woche die Chancen sich zu einigen. Längstens am Freitag wird sie gelingen.

Krebs

Liebe: Es wird jetzt Zeit für neue Perspektiven. Ab Mittwoch sollten Sie bereit sien, nach all den Krisen endlich durchzustarten.

Gesundheit: Wer seine Widerstände aufgibt und Hilfe annimmt, kommt mit Herausforderungen viel besser klar.

Beruf: Auch hier darf sich jetzt Aufbruchstimmung durchsetzen. Wer kooperativ handelt wird gewinnen.

Löwe

Liebe: Venus und Mars helfen Ihrem Liebesleben definitiv auf die Sprünge.Gehen Sie mit Ihrem Glück aber sorgsam und überlegt um!

Gesundheit: Bei all Ihrer Power und Zuversicht könnte sich auch Saturn zu Wort melden. keine Übertreibungen!

Beruf: Ihre Ideen setzen sich endlich durch. Denken Sie aber nachhaltig und überstürzen Sie nichts!

Jungfrau

Liebe: Venus stellt Sie auf die Probe. Wieviel ist Ihnen der Weihnachtsfrieden wert? Lenken Sie friedlich ein, statt zu streiten!

Gesundheit: Es wird noch einmal richtig anstrengend. Vernünftig bleiben und die Energien sinnvoll einteilen!

Beruf: Denken Sie wirtschaftlich und arrangieren Sie sich, sonst kann es finanziell noch eng werden!

Waage

Liebe: Keine Kurzschlüsse am Dienstag und Mittwoch! Wer seine Emotionen im Zaum hält, gibt der Liebe endich wieder grünes Licht.

Gesundheit: Alles wird schon wesentlich leichter. Vorsicht ist aber noch am Dienstag und Mittwoch geboten.

Beruf: Ziehen Sie mit anderen gemeinsam an einem Strang! Davon werden auch Ihre Finanzen profitieren.

Skorpion

Liebe: Bloß nicht klammern! Man braucht mehr Bewegungsfreiheit. Ohne Vertrauensbasis könnten Sie sich in Schwierigkeiten bringen.

Gesundheit: Erhöhte Vorsicht am Donnerstag und Freitag! Nehmen Sie sich gegebenenfalls lieber eine Auszeit!

Beruf: Jetzt kommt es nur auf Teamgeist an. Hören Sie auf andere und öffnen Sie sich für neue Wege!

Schütze

Liebe: Venus wandert am Mittwoch in Ihr Zeichen. Alles, was zuletzt nicht geklappt hat, kann nun endlich wieder richtig gut werden.

Gesundheit: Sie strotzen vor Energie, Tatendrang und mentaler Stärke. Zeit, sich auch sportlich auszutoben.

Beruf: Sie liegen mit Ihren Ideen und Intentionen richtig. Auch finanziell sieht es gut für Sie aus.

Steinbock

Liebe: Saturn verabschiedet sich und gibt der Liebe wieder freie Bahn. Zeit der Versöhnung und für einen konstruktiven Neustart.

Gesundheit: Die extrem anstrengende Phase ist fast schon überstanden. Gut, wenn Sie Hilfe annehmen können.

Beruf: Venus hilft Ihnen, sich endlich kooperativ zu einigen. Ein neuer Anlauf bringt neue Erfolge.

Wassermann

Liebe: Seien Sie bereit, Ihr Liebesleben in Ordnung zu bringen! Venus gibt Ihnen die Chance und die sollten Sie nachhaltig nutzen.

Gesundheit: Es ist Zeit, die Anstrengungen zu reduzieren und wieder besser auf Ihr Wohlergehen zu achten.

Beruf: Sie bekommen Schützenhilfe. Bauen Sie auf Teamgeist, dann geht es auch finanziell aufwärts.

Fische

Liebe: Venus könnte Sie ab Mittwoch wieder verunsichern. Hören Sie lieber auf Ihren Partner, statt eigenbrötlerisch zu reagieren!

Gesundheit: Sie sind schon ganz schön ausgepowert. Schalten Sie zurück und schauen Sie besser auf sich!

Beruf: Eigensinn bringt nur Probleme. Lassen Sie Ihre fixen Ideen los und bauen Sie auf Kooperation!