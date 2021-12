So wird Ihr Astro-Jahr 2022

Österreichs bekannteste Astrologin Gerda Rogers hat für Sie in die Sterne geblickt. Wir verraten Ihnen, was das kommende Jahr in Sachen Liebe, Gesundheit und Geld für Sie bereithält. Tauchen Sie ein indie Welt der Sterne und lassen Sie sich überraschen!

Seit mehr als 30 Jahren versorgt Sternen-Lady Gerda Rogers als Astrologie-Instanz Nummer 1 die Österreicher:innen sowie internationale Klient:innen mit Horoskopen. Auch in diesem Jahr hat die Star-Astrologin für uns in die Sterne geblickt und verrät uns, was das kommende für uns bereit hält.



Wettstreit. Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen des Spannungsfeldes zwischen Einschränkung, Beharren und Disziplin einerseits und Befreiung andererseits. Astrologisch gesehen ging es dabei um den bitteren Wettstreit zwischen Saturn und Jupiter. Im kommenden Jahr hingegen bringt Jupiter ganz neue Qualitäten ein. Bis 10. Mai steht er im Zeichen Fische. Dieses Zeichen ist besonders sozial und empathisch, und somit bricht eine Zeit der Versöhnung und des Zusammenhalts an. Von 11. Mai bis 28. Oktober steht Jupiter dann erstmals im Widder und das Klima könnte wieder ein bisschen rauer werden.

Miteinander. Gleichzeitig werden aber auch die notwendigen Ziele, die Saturn vorgibt – Beendigung der Einschränkung durch die Pandemie oder der überfällige Einsatz gegen den Klimawandel –, mit deutlich mehr Nachdruck verfolgt. Jedenfalls liegen Saturn im Zeichen Wassermann und Jupiter im Widder nicht im Widerstreit miteinander, sodass sich endlich sinnvolle und nachhaltige Fortschritte auf vielen gesellschaftlichen Ebenen erzielen lassen. Zum Abschluss kehrt dann Jupiter noch kurzfristig in die Fische zurück, und es steht ein versöhn­liches Jahresende bevor.





Widder

21.3. BIS 20.4.

Das Feuerzeichen hat ein Kämpferherz und geht mutig voran. Seine Geduld sollte man allerdings nicht strapazieren.

Liebe:

Von Mai bis Oktober hilft Jupiter Ihrem Glück auf die Sprünge. Im April steht Romantik hoch im Kurs, und für so manchen Widder läuten die Hochzeitsglocken. Der August ist perfekt für einen Liebesurlaub. Lassen Sie Ende des Jahres Ihr Herz sprechen!'



Gesundheit:

Teilen Sie Anfang des Jahres Ihre Kräfte gut ein. Im März ist die anstrengende Phase überstanden, und Sie starten mit Energie in den Sommer. Grundsätzlich gilt: Entdecken Sie Ihre Genussfähigkeit, statt ungeduldig zu zappeln!



Beruf:

Merkur bringt jede Menge neuer Ideen, und ab März geht es zügig voran. Neue Projekte sollte man im Mai starten, ab Juli sollten Widder allerdings wieder ein bisschen auf die Bremse steigen, dann wird es ein gutes Jahresende.

Stier

21.4. BIS 20.5.

Was der Stier einmal besitzt, lässt er so schnell nicht mehr los – ein Herz genauso wie alles Materielle.

Liebe:

Saturn nimmt auch in diesem Jahr Ihr Liebesverhalten immer noch sehr genau unter die Lupe. Jupiter sorgt allerdings eindeutig für mehr Liebesglück. Ab April stehen alle Zeichen auf Romantik. Lernen Sie endlich, über Gefühle zu reden, dann steigen Sie weiter im Kurs.



Gesundheit:

Von Jänner bis April könnte es stressig werden. Atmen Sie durch und behalten Sie einen kühlen Kopf. Spätestens ab Mai können Sie wieder mit viel Energie durchstarten. Gegen Ende des Jahres kehren Ruhe und Gelassenheit ein.



Beruf:

Nutzen Sie die Zeit bis 14. 2. für Verhandlungen und Prüfungen. Ab März sollten Sie in finanziellen Belangen vorsichtiger sein. Es gilt: Mit kleinen Schritten kommen Sie besser voran, auch wenn Sie noch so entschlossen sind.

Zwillinge

21.5 BIS 21.6.

Sie sind Meister der Kommunikation und des Austausches. Nur Stillstand ist für den Zwilling schwer zu ertragen.

Liebe:

Saturn und Mars geben Ihnen dieses Jahr die Chance, ­Nägel mit Köpfen zu machen. Das sollten Sie auch tun! Ab Oktober blüht die Liebe vollends auf, und Beziehungen werden vertieft! Hoffnungslose Beziehungen finden gegen September ihr Ende, und Sie sind bereit für Neues.



Gesundheit:

Es wird ein Jahr vorentscheidender Weichenstellungen. Mars setzt Sie ab Ende August ganz schön unter Druck. Gehen Sie konstruktiv damit um – ab Juni stellt sich neuer Schwung ein, und Sie beenden das Jahr gesund und fit.



Beruf:

Freuen Sie sich auf ein Erfolgsjahr, das Ihnen entscheidende und nachhaltige Durchbrüche bringen kann. Speziell gegen Herbst starten Sie auf voller Linie durch. Bleiben Sie jedoch realistisch in Ihren Ambitionen.

Krebs

22.6. BIS 22.7.

Der Krebs ist ein fürsorglicher Wegbegleiter. Ein starker Familiensinn und Heimatverbundenheit zeichnen ihn aus.

Liebe:

Krebse sind auf dem Weg zu anhaltendem Glück, wenn sie nicht nur mit Gefühlen, sondern auch mit Verstand und Toleranz an die Sache herangehen. Nach einem ernüchternden Auftakt steht ab Sommer die Liebe hoch im Kurs. Der Jahresausklang wird leidenschaftlich.



Gesundheit:

Nutzen Sie im Frühjahr und Spätherbst die Gunst Jupiters, um in guter Form und nachhaltig gestärkt aus diesem Jahr hervorzugehen. Ab Juli haben Sie Sie wieder mehr Kraft und blühen auch intellektuell und mental auf.

Beruf:

Es warten neue Aufgaben und Jobs, Karrieresprünge und ein erfolgreicher Ausbau. Vor allem im Frühjahr und Herbst ermöglicht Jupiter tolle neue Chancen. Bauen Sie auf Teamwork, dann endet das Jahr sehr erfolgreich!

Löwe

23.7. BIS 23.8.

Löwen sind mutige Beschützer, loyale Freunde und feurige Liebhaber. Sie haben das Herz am rechten Fleck.

Liebe:

Dieses zweite Saturn-Jahr bringt endgültige Bereinigungen und ab dem Spätsommer die Chance auf einen nachhaltigen Neustart. Ab April stehen Romantik und Leidenschaft auf dem Programm. Singles verlieben sich im Oktober Hals über Kopf – genießen Sie es in vollen Zügen.



Gesundheit:

Sie müssen weiterhin mit der blockierenden Saturn-Opposition klarkommen. Jupiter bringt ab dem Spätsommer ­eine spürbare Erleichterung. Besonders im April und Mai sowie im Herbst strotzen Sie nur so vor Energie.



Beruf:

Saturn blockiert auch in diesem Jahr noch überzogene Ambitionen. Jupiter kommt Ihnen aber von Mai bis Oktober zu Hilfe. Werden Sie nicht übermütig – eine pragma­tische Haltung bringt Sie weiter.

Jungfrau

24.8. BIS 23.9.

Der dienstbare Geist im Tierkreis, auf den man sich immer verlassen kann.

Liebe:

Gehen Sie in diesem Jahr mit Ihrem Liebesglück und Ihrer Partnerschaft sehr sorgsam um. Es geht jetzt um eine solide Basis für die nächsten Jahre. Februar und Juni sind Ihre absoluten Liebesmonate. Ab September setzt Sie Mars unter Druck – nehmen Sie sich mehr Zeit für die Liebe!



Gesundheit:

Teilen Sie sich in diesem Jahr Ihre Kräfte gut ein, denn die Jupiter-Opposition und der aggressive Mars sorgen für Unruhe ab dem Spätsommer. Von Juni bis September können Sie Ihren Energiespeicher gut auffüllen.



Beruf:

Nutzen Sie die Monate bis zum August gut, um für große Herausforderungen ab September und einen heißen Herbst gewappnet zu sein. Ab Mai lässt der Druck etwas nach, ab 21. 8. beginnt eine sehr herausfordernde Zeit.

Waage

24.9. BIS 23.10.

Diplomatie ist die Stärke der Waage, Konsens und Harmonie sind ihre Mission. Ihrem Charme kann man sich kaum entziehen.

Liebe:

Jupiter stellt Sie in diesem Jahr vor einige Herausforderungen. Saturn gewährleistet aber Stabilität. März und April stehen ganz im Zeichen der Liebe – Singles verlieben sich. Ab September wissen Sie genau, was Sie wollen. Im Spätsommer befeuert Mars die Liebe.



Gesundheit:

Saturn gibt Ihnen das ganze Jahr über Rückendeckung. An Ihrer Stabilität und Ihrem Durchhaltevermögen ist nicht zu rütteln. Ab August sind Sie dann nicht mehr zu bremsen. Am Ende des Jahres lieber einen Gang zurückschalten.



Beruf:

Saturn hilft Ihnen, das bisher Erreichte nachhaltig zu eta­blieren, Mars lädt Sie ab dem Spätsommer zu neuen Erfolgserlebnissen ein. Ab Oktober gibt es kein Halten mehr– Zustimmung und finanzielle Zuwächse sind Ihnen sicher!

Skorpion

24.10. BIS 22.11.

Der Skorpion kennt keine Kompromisse. Sein Motto: „Ganz oder gar nicht!“ Er besticht mit magischem Charisma.

Liebe:

Das zweite Jahr unter Saturns Schatten wird um einiges erfreulicher, denn Jupiter eilt Ihnen bis Mai und im Herbst zu Hilfe. Spätestens ab September stehen alle Stern gut für die Liebe, nehmen Sie diese an und und bezähmen Sie endlich Ihre innere Unzufriedenheit!



Gesundheit:

Die saturnische Prüfungsphase ist noch nicht überstanden. Es wird aber leichter, da Ihnen Jupiter immer wieder zur Seite steht. Spätestens im September meldet sich die Leichtigkeit zurück, und die harte Phase ist überstanden.



Beruf:

Saturn sieht Ihnen immer noch genau auf die Finger, aber Jupiter gibt Ihnen schon viel mehr Auftrieb als zuletzt. Es wir eindeutig leichter. Es ist alles im grünen Bereich, ­solange Sie auf der sicheren Seite bleiben!

Schütze

23.11 BIS 21.12.

Als rastloser Sinn- und Ideensucher braucht kein anderes Sternzeichen so viel Bewegungsfreiheit wie der Schütze.

Liebe:

Es kann ein tolles Liebesjahr werden, wenn es nicht nach Ihrem Kopf gehen muss. Es wäre gut, wenn Sie Ihr Temperament etwas zügeln und zur Ruhe kommen. Juni ist Ihr Glücksmonat schlechthin. Gegen Jahresende werden Einsicht und Disziplin ausreichend belohnt. Man liebt Sie!



Gesundheit:

Mit Vollgas ins neue Jahr! Eine gute Gelegenheit, sich sportlich zu trimmen. Von Mai bis November ist Ihnen Ihr Herrscher Jupiter sehr gewogen. Nutzen Sie diese Phase möglichst für nachhaltige Interessen!



Beruf:

Sie starten mit frischen Ideen und Ambitionen ins Jahr. Jupiter ermöglicht Ihnen Höhenflüge zwischen Mai und August. Wappnen Sie sich für Herausforderungen im Herbst. Dank kluger Lösungen beruhigt sich die Lage wieder.

Steinbock

22.12. BIS 20.1.

Verlässlich, verantwortungsbewusst und realistisch erreicht der Steinbock unbeirrbar seine Ziele. Ein gutes Jahr!

Liebe:

In der Liebe könnte es rund gehen, aber alles im grünen Bereich. Gut vor allem, dass man sich auf Ihre klare Haltung verlassen kann. Sie dürfen sich geliebt fühlen. Ab dem Spätsommer winkt ein Liebeshoch. Nehmen Sie sich mehr Zeit für Gefühle, dann gilt: Ende gut, alles gut.



Gesundheit:

An Kraft und Ausdauer wird es Ihnen dieses Jahr nicht mangeln. Arbeiten Sie aber auch an Ihrer Leichtigkeit, dann ist dieses Jahr auch mental ein voller Erfolg. Das Jahresende gestaltet sich nervlich gefestigt und topfit!



Beruf:

Dieses Jahr bringt starke neue Impulse. Seien Sie auch für jene offen, die Ihnen nicht gleich behagen. Saturn hilft Ihnen dabei. Grundsätzlich gilt Aufbruchstimmung. Das Jahresende ist ein Grundstein für viele neue Perspektiven.

Wassermann

21.1. BIS 18.2.

Wassermänner sind bei ihrer Suche nach Freiheit oft sehr exzentrisch – und trotzdem um das Wohl aller bemüht.

Liebe:

Ihr Gefühle und Beziehungen stehen das ganze Jahr über auf dem Prüfstand Saturns. Mehr Verantwortungsbewusstsein täte Ihnen dabei gut. Lassen Sie ab dem Sommer endlich mehr Nähe zu. Singles lernen im Mai jemanden kennen, der noch eine große Rolle spielen könnte.



Gesundheit:

In diesem Jahr sind Vernunft, Disziplin und kluge Einteilung gefragt, denn es wird ein teilweise anstrengendes ­Saturn-Jahr. Gegen Ende des Jahres sind Sie sowohl nervlich als auch mental eindeutig entspannter.

Beruf:

Saturn prüft Sie immer noch. Bleiben Sie vorsichtig und geduldig. Mit Disziplin und Teamwork läuft es nach dem Sommer besser, inklusive finanziellen Aufschwungs. Vorsicht gilt besonders in den Monaten Juli und August!

Fische

19.2. BIS 20.3.

Die Kinder Neptuns sind besonders einfühlsam und haben eine sehr sensible Seite – auch wenn man diese nicht gleich erkennt.

Liebe:

Jupiter gewährt Ihnen bis Anfang Mai und ab November Geleitschutz. Nutzen Sie diese Gunst, um Beziehungen nachhaltig zu festigen. Lassen Sie sich von Mars nicht ­verunsichern. Ab Juni sind Sie eindeutig auf der sicheren Seite. Der August steht voll im Zeichen der Romantik!



Gesundheit:

Nach dem anstrengenden Start bis 24. 1. bekommen Sie bis Ende Mai mächtigen Auftrieb. Gut, um nachhaltig Kraft, Kondition und Gelassenheit für die herausfordernden Wochen ab Ende August zu tanken.



Beruf:

Nutzen Sie dieses Jahr Jupiters Gunst und sichern Sie Ihre Erfolge nachhaltig ab, um für saturnische Prüfungen im nächsten Jahr gerüstet zu sein. Ende des Jahres kehrt endlich Ruhe ein.