Neujahrsvorsätze verwandeln sich oft innerhalb kürzester Zeit in leere Versprechungen an sich selbst. So setzen Sie Ihre guten Absichten in die Tat um.





Jährlich nimmt sich der Großteil vor ab 1. Jänner mehr Sport zu treiben und sich gesund zu ernähren und weitere klassische Vorsätze endlich in die Tat umzusetzen.



Das Problem dabei: nach zwei Wochen oder spätestens Ende Jänner sind die selbstgegebenen Versprechungen längst vergessen und man lebt in der gleichen wiederkehrenden Routine, wie all die Jahre zuvor, weiter.

Die Feiertage und Silvester sind überstanden, das neue Jahr hat begonnen und damit einher geht eine Flut an Neujahrsvorsätzen.Jährlich nimmt sich der Großteil vor ab 1. Jänner mehr Sport zu treiben und sich gesund zu ernähren und weitere klassische Vorsätze endlich in die Tat umzusetzen.Das Problem dabei: nach zwei Wochen oder spätestens Ende Jänner sind die selbstgegebenen Versprechungen längst vergessen und man lebt in der gleichen wiederkehrenden Routine, wie all die Jahre zuvor, weiter.