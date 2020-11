So sparen Sie ganz easy 1378 Euro

Genial einfach zum Geld.

In diversen Spar-Foren taucht immer wieder die „52 Wochen Spar-Challenge“ auf, mit dessen Hilfe man ohne viel Aufwand innerhalb eines Jahres 1378 Euro ansparen kann. Wie das geht? Um zu starten, brauchen Sie nur ein Glas oder eine schöne Spardose und Zettel und Stift.

Und so geht's!

Die meisten beginnen zu Beginn des neuen Jahres, aber de facto Sie können in jeder beliebigen Woche damit anfangen eine zusätzliche monetäre Rücklage zu bilden. Das Konzept ist einfach: Sie starten mit einem Euro, den Sie in der ersten Spar-Woche ins Glas werfen. In der zweiten Woche werfen Sie zwei Euro rein, usw. In der letzten Woche sind es 52 Euro, die Sie ins Glas werfen – und schon haben Sie stolze 1.378 Euro gesammelt!