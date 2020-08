So lenken die Sterne Ihre Woche

Star-Astrologin Gerda Rogers hat für Sie in die Sterne geschaut:

Widder

Liebe: Wenn Sie sich jetzt nicht an der eigenen Nase nehmen und weiterhin nur angriffslustig reagieren, werden Sie bald das Nachsehen haben.

Gesundheit: Nervlich sind Sie wieder stärker, übernehmen Sie sich nur nicht. Schalten Sie lieber etwas zurück!

Beruf: Auch wenn Sie von Ihren Ideen und Plänen überzeugt sind: Legen Sie sich nicht mit anderen an! Wirtschaftlich zu denken hat Vorrang.

Stier

Liebe: Man sehnt sich nach Sicherheit und Geborgenheit. Das könnte Ihnen am Montag und Dienstag neue Chancen eröffnen. Nur nicht drängen!

Gesundheit: Die Nervenbelastungen werden größer. Sie brauchen mehr Ruhe, erholsamer Urlaub wäre jetzt ideal.

Beruf: Beugen Sie sich lieber den Plänen und Vorstellungen anderer, statt sich kämpferisch zu geben! Besser, Sie bleiben auf sicherem Kurs.

Zwillinge

Liebe: Man braucht jetzt viel mehr Feingefühl und emotionale Sicherheit. Wer die nötige Ruhe aufbringt, ist ab Mittwoch sicher begehrt.

Gesundheit: Sehr viel Energie und gute Konzentration ab Mittwoch. Pflegen Sie sich nur ein wenig sorgfältiger!

Beruf: Sie sind kreativ und haben auch die richtigen Ideen. Machen Sie nur nicht zu viel Druck, Überzeugungsarbeit verlangt mehr Geduld.

Krebs

Liebe: Schluss mit Empfindlichkeiten, Fehler zugeben und Haltung ändern! Wer Liebe und Kritik annehmen kann, hat die besseren Perspektiven.

Gesundheit: Mars stresst Sie enorm, aber nervlich sind Sie wieder besser gerüstet. Zeit, gelassener zu werden.

Beruf: Es hängt alles an Ihrer Kooperationsbereitschaft. Wenn Sie konstruktiv an neuen Ideen mitwirken, wird der große Druck sicher erträglicher.

Löwe

Liebe: Sie wissen ohnehin, was zu tun ist. Nur zurückaltender am Montag und Dienstag! Geduldig miteinander zu reden ist am wichtigsten.

Gesundheit: Sie sind physisch und intellektuell in Hochform. Legen Sie am Montag nur nicht zu stürmisch los!

Beruf: Sie sind enorm kreativ und haben hervorragende Ideen. Machen Sie nur nicht zu viel Druck, denn damit rufen Sie Widerstand hervor.

Jungfrau

Liebe: Bei Ihrer vernünftigen Haltung weiß man sich jetzt wieder besser aufgehoben. Geben Sie anderen mehr Raum, um auf Sie zuzukommen!

Gesundheit: Konzentration und Tempo stimmen wieder überein. Sie sollten aber besser auf Ihre Ernährung achten.

Beruf: Keine Angst vor kreativen neuen Ansätzen! Finanzielle Fragen müssen aber vernünftig geklärt werden, da ist mehr Vorsicht geboten.

Waage

Liebe: Venus, Mars und Saturn verordnen Ihnen jetzt eine Nachdenkpause. Seien Sie etwas selbstkritischer, statt sich kämpferisch zu geben!

Gesundheit: Konzentriert zu bleiben, ist am wichtigsten. Merkur hilft Ihnen, den Stress besser zu bewältigen.

Beruf: Hören Sie zu, bleiben Sie gesprächs- und kompromissbereit! Es könnte eng werden, wenn Sie nur die Rosinen aus dem Kuchen wollen.

Skorpion

Liebe: Venus eröffnet Ihnen jetzt viel bessere Chancen. Geborgenheit zu schenken, ist das Erfolgsrezept. Nur diskutieren sollten Sie nicht.

Gesundheit: Es wird Zeit, mehr für Ihre Attraktivität zu tun. Lassen Sie sich wieder einmal richtig verwöhnen!

Beruf: Montag und Dienstag sind etwas kritische Tage. Blocken Sie bei neuen Plänen nicht ab, seien Sie gesprächs- und verhandlungsbereit!

Schütze

Liebe: Nehmen Sie sich endlich mehr Zeit, die Vertrauensbasis zu stärken. Solange Sie nur fordernd auftreten, wird sich nicht viel ändern.

Gesundheit: Sie sind geistig sehr rege und körperlich fit. Tun Sie aber mehr für Ihr seelisches Wohlbefinden!

Beruf: Ihre Ideen und Pläne in Ehren, wenn Sie aber andere auch davon überzeugen wollen, müssen Sie endlich viel mehr Geduld aufbringen.

Steinbock

Liebe: Venus, Mars und Saturn setzen jetzt eine klare Zäsur. Alles, was Sie tun können, ist in Ruhe zu reden und Ihre Fehler einzugestehen.

Gesundheit: Wenigstens sind Ihre Nerven wieder stärker. Physisch sollten Sie sich trotzdem etwas einschränken.

Beruf: Die Gesprächsbasis wird besser und das sollten Sie ab Mitte der Woche nutzen, um sich in finanziellen Fragen vernünftig zu einigen.

Wassermann

Liebe: Jetzt kommt es auf viel mehr Feingefühl, Geduld und Verständnis an. Zärtlich, nicht stürmisch! Vertrauen und Zusammenhalt stärken!

Gesundheit: Am Montag und Dienstag könnten Ihre Nerven verrückt spielen. Durchatmen und erst mal entspannen!

Beruf: So wie Sie sich das vorstellen, läuft es nicht. Wenn Sie Vorgaben ohne wenn und aber annehmen können, kommen Sie schneller voran.

Fische

Liebe: Man weiß sich zwar bei Ihrer einfühlsamen Art gut aufgehoben, gibt sich aber trotzdem kämpferisch. Gehen Sie ganz souverän damit um!

Gesundheit: Jetzt ist wieder Schönheitspflege dran, speziell bis Dienstag. Ab Mittwoch aber viel gelassener!

Beruf: Denken Sie größer, planen Sie mutiger! Wenn Sie Ihre Einwände diplomatischer vorbringen, dürfen Sie auch auf Unterstützung zählen.