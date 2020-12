Von den Daheim-Bleibenden plant gut ein Drittel davon einen Spieleabend, während das zweite Drittel nur Filme schauen möchten. Das letzte Drittel will Musik hören und bis in die frühen Morgenstunden tanzen. Eines aber ist sicher: Ob Monopoly oder „James Bond“ – um Mitternacht muss es ein Walzer sein.

Was wäre Silvester ohne seine klassisch-traditionellen Speisen, das aufwändige Kochen und gemütliches Beisammensitzen? Ganz richtig, das wäre kein richtiges Silvester. Den Österreicher*innen ist gutes Essen besonders wichtig und so planen alle ein Festtagsmenü. Als Gäste – hätten sie die Wahl – würden sich rund 19% Lady Gaga an ihre Tafel wünschen, gefolgt von Elon Musk (14 Prozent) und Roger Federer (13 Prozent). Von Donald Trump haben spätestens dieses Jahr alle genug, nur fünf Prozent dulden den scheidenden US-Präsidenten noch am Esstisch.

Queen & ABBA

„I want to break free“ – ein Klassiker der Band Queen aus den 1970ern und „Happy New Year“ der schwedischen Popband ABBA – ebenfalls aus dem 1970ern, sollen 2021 einleiten. Mit diesen beiden Liedern möchten die Österreicher*innen am liebsten ins neue Jahr starten: Ausbrechen aus 2021 und mit frischem Schwung in ein glückliches 2021 hineinrutschen. Die 18-24-Jährigen wählen „Don't stop believin' von der Band Journey.