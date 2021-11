So beeinflussen die Sterne Ihre Woche

Star-Astrologin Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Vernünftig statt kämpferisch! Schauen Sie sich ernsthaft und fair an, was sich am Umgang mit dem Partner verbessern ließe!

Gesundheit: Wenn Sie mit dem Kopf durch die Wand wollen, wird es sehr mühsam. Daher lieber locker lassen!

Beruf: Arrangieren Sie sich in finanziellen Fragen ab Mittwoch. Einigung täte auch dem Temgeist gut.

Stier

Liebe: Gibt man sich zu ungeduldig und stürmisch? Geben Sie nach, seien Sie toleranter und nutzen Sie Ihre Chancen ab Mittwoch!

Gesundheit: Die großen Anstrengungen fordern mehr Entspannung. Erhöhte Vorsicht von Mittwoch bis Freitag!

Beruf: Schalten Sie jetzt bloß nicht auf stur! Geduldige Gesprächsbereitschaft ist der bessere Weg.

Zwillinge

Liebe: Hören Sie auf, alles immer wieder in Frage zu stellen! Nehmen Sie sich ab Mittwoch lieber viel mehr Zeit für Ihr Gegenüber!

Gesundheit: Körper und Geist in Einklang zu bringen - darauf kommt es an. Yoga ist ein sehr guter Weg dahin.

Beruf: Ab Mittwoch könnten Sie auf starre Haltungen treffen. Geduld erreicht sicher mehr als Druck.

Krebs

Liebe: Nutzen Sie das Wochenende für eine freundliche Annäherung, denn ab Montag kann es ziemlich kritisch werden. Zurückhaltung!

Gesundheit: Durchatmen und Ruhe bewahren am Montag und Dienstag und ab Mittwoch Tempo vernünftig dosieren!

Beruf: Stellen Sie Ihre Interessen lieber etwas zurück, um vernünftige Kompromisse zu ermöglichen!

Löwe

Liebe: Es wäre klug, das Kommando abzugeben und der Vernunft das letzte Wort zu überlassen. Besondere Disziplin ab Mittwoch!

Gesundheit: Nicht zu viel des Guten am Montag und Dienstag! Ab Mittwoch unbedingt einen Gang zurückschalten!

Beruf: Wenn Sie die Interessen anderer vor die eigenen stellen, steigen Sie bestimmt besser aus.

Jungfrau

Liebe: Wenn Sie auf Diskussionen verzichten können, gibt es von Mittwoch bis Freitag ein absolutes Liebeshoch. Singles, Augen auf!

Gesundheit: Diese Woche sollten Sie Ihren Nerven nicht zu viel zumuten: Delegieren Sie, nehmen Sie Hilfe an!

Beruf: Vorrang für wirtschaftliche Vernunft. Ihr Pragmatismus ist ab Mittwoch sicher sehr hilfreich.



Waage

Liebe: Montag und Dienstag sind sehr kritische Tage. Bleiben Sie ruhig und geduldig. Ab Mittwoch ist Annäherung wieder möglich.

Gesundheit: Entschleunigen bis Dienstag! Gute Tage für Schönheit und Wohlbefinden von Mittwoch bis Freitag.

Beruf: Ab Mittwoch lässt sich ein gemeinsamer Nenner finden, speziell in finanziellen Belangen.

Skorpion

Liebe: Ab Montag sollten Sie es wieder ruhiger und geduldiger angehen. Ja nicht drängen!

Gesundheit: Sportlicher bis Dienstag! Von Mittwoch bis Freitag hingegen sehr vorsichtig und zurückhaltend!

Beruf: In Verhandlungen könnte es hoch hergehen. Keine Ultimaten, Diplomatie kommt eher ans Ziel!

Schütze

Liebe: Stimmungsaufschwung am Montag und Dienstag. Halten Sie sich aber an die Spielregeln und respektieren Sie vor allem Grenzen!

Gesundheit: Unruhiges Wochenende. Schalten Sie doch ab! Ab Montag sind Sie wieder wesentlich besser drauf.

Beruf: Zurückhaltung in finanziellen Fragen! Es ist sinnvoller, auf der sicheren Seite zu bleiben.



Steinbock

Liebe: Aufregungen am Montag und Dienstag legen sich schnell wieder. Ab Mittwoch blüht die Liebe wieder auf. Nur nicht diskutieren!

Gesundheit: Ab Mittwoch sind Sie wieder gut in Form.

Beruf: Verhandlungen könnten mühsam werden. Mit Geduld setzt sich Ihre finanzielle Kompetenz durch.

Wassermann

Liebe: Werden Sie nicht wieder übermütig! Wer die Spielregeln verletzt, braucht sich über ablehnende Reaktionen nicht zu wundern.

Gesundheit: Vorsichtiger und aufmerksamer ab Mittwoch! Konzentration und Kreislauf könnten Probleme machen.

Beruf: Auf Teamwork bauen und auf andere hören! Damit sind Sie finanziell auf der sicheren Seite.

Fische

Liebe: Ab Mittwoch sollten Sie zur Stelle sein, auch wenn Sie viel zu tun haben.

Gesundheit: Sie sind ein Energiebündel und hochkonzentriert. Aber nicht zu viel Druck ab Mitte der Woche!

Beruf: Bloß nicht mit der Brechstange! Mit geduldiger Kommunikation verkaufen Sie Ihre Ideen besser.