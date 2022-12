Serie "Wednesday" bricht Netflix Rekord

Die neue Netflix-Serie "Wednesday" wurde in der ersten Woche bereits von über 50 Millionen Haushalten gestreamt.

In der neuen von Netflix und Tim Burton produzierten Fantasy-Comedy-Serie "Wednesday" wird das schaurige Leben der Tochter der satirischen, düsteren Addams Family beleuchtet. Die Hauptrolle Wednesday Addams, gespielt von Jenna Ortega (20), wird von einer lebenden abgetrennten Hand begleitet, die selbst eine Figur ist (genannt "Eiskaltes Händchen"). In der Serie besucht Wednesday die „Nevermore Academy“-Schule und beschäftigt sich mit den alltäglichen Problemen eines Teenagers, sowie einem Mordfall und wie sie am besten lernt, ihre eigenen Kräfte zu beherrschen.

Seit Veröffentlichung letzten Mittwoch (23.11.) bis nur Sonntag (27.11.), wurde die Serie schon über 341 Millionen Stunden gestreamt, und überholt somit schon in der ersten Woche die bislang erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt "Squid Game". Der "Squid Game" Hype begann damals allerdings erst ab der zweiten Woche. Bei "Wednesday" wurde jetzt in einem Sechstel der Zeit schon ein Fünftel der Stunden gezählt.