Selena Gomez: "Ich habe gelogen!"

Lange lächelte Selena Gomez Beschimpfungen über ihr Gewicht weg. Jetzt bricht sie ihr Schweigen und gibt zu, dass sie unter dem Bodyshaming leidet.

Mit fast 400 Millionen Followern ist Selena Gomez die Königin von Instagram: Vor vier Wochen hat sie Realitystar und Beautymogulin Kylie Jenner vom Thron gestoßen. Das könnte ein Grund zu feiern sein, ist es für sie aber nicht. Statt sich in ihrem Ruhm zu sonnen, hat die 30-Jährige sich eine Social-Media-Pause verordnet. Trotz ihres Erfolgs sieht sie soziale Medien sehr kritisch und leidet unter den dunklen Seiten des Instaruhms - Spott, Hasskommentare und Morddrohungen gehen auch an dem Superstar nicht spurlos vorüber.

Wie getroffen sie von dem Hass, der ihr auf Instagram, TikTok und Co. entgegenschlägt, wirklich ist, gab Selena jetzt in einer neuen Episode der Dokureihe "Dear..." auf AppleTV+ zu. "Ich habe gelogen", beichtete die Sängerin. Denn während sie behauptete, die Beleidigungen und Beschimpfungen über ihr Aussehen berührten sie nicht, "weinte sie sich die Augen aus". Zugenommen hat Gomez übrigens wegen der Medikamente, die sie aufgrund ihrer Lupus-Erkrankung einnimmt. Dadurch lagert ihr Körper Wasser ein: "Das ist ganz normal und wenn ich die Medikamente absetze, neige ich dazu, Gewicht zu verlieren."

Warum sie sich nicht früher gegen das Bodyshaming gewehrt hat? "Ich habe diese Dinge gepostet und gesagt, dass sie mich nicht stören, weil ich nicht wollte, dass es andere Leute stört, die das Gleiche durchgemacht haben!", gesteht sie. Doch die Künstlerin will nicht länger lügen und lächelnd so tun, als wäre alles in Ordnung. Sie wehrt sich gegen das "unfaire" Bodyshaming, denn niemand verdient es, diese Dinge zu hören: "Ich will enfach, dass die Leute wissen, sie sind schön und wunderbar." Selena Gomez will jeden ermutigen, der Scham, für das, was er durchmacht empfindet, obwohl keiner seine wahre Geschichte kennt."