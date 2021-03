Revolution im Softdrink-Segment: SodaStream kommt in Österreich mit PepsiCo-Sirups auf den Markt

Nach der erfolgreichen Markteinführung der SodaStream PepsiCo-Sirups in Norwegen, Schweden, Frankreich sowie im letzten Jahr in Deutschland, setzt SodaStream die Expansion in weitere Märkte fort: Ab April 2021 launcht die weltweit führende Wassersprudlermarke das erfolgreiche Sirup-Sortiment der beliebten Marken aus dem Hause PepsiCo nun auch in Österreich. Damit überträgt SodaStream, dessen Geschäft in Österreich mittlerweile seit vielen Jahren erfolgreich wächst, die Vorteile des Selbstsprudelns zu Hause nun auch auf den Massenmarkt der Softdrinks, um den Getränkemarkt weiter zu revolutionieren. „Weniger schleppen, Vermeidung herkömmlicher Einweg-Plastikflaschen, voller Genuss – immer mehr Österreicher sind in den vergangenen Jahren buchstäblich auf den Geschmack des Selbstsprudelns gekommen. Mit den PepsiCo-Sirups werden wir jetzt auch das Marken-Softdrink-Segment ordentlich aufmischen und sind sicher, dass diese Entscheidung regelrecht einschlagen wird“, so Rüdiger Koppelmann, Geschäftsführer SodaStream Österreich und Deutschland. SodaStream startet zur Markteinführung in Österreich mit den vier ikonischen PepsiCo-Sirups Pepsi, Pepsi Max, 7UP und 7UP free. In Deutschland gehören diese vier Sorten zu den erfolgreichsten PepsiCo-Sirups, haben sich zu absoluten Kosumentenlieblingen entwickelt und im Handel als Bestperformer sowie Wachstums- und Erfolgsgaranten überzeugt. Die vier Sirup-Sorten à 440 ml sind in Österreich ab Anfang April verfügbar!

Im vergangenen Jahr ist SodaStream bereits sehr erfolgreich mit den PepsiCo-Sirups in anderen europäischen Ländern auf den Markt gegangen. Die Markteinführung hat zu einem regelrechten Nachfrageboom nach allen SodaStream-Produkten geführt, das Sirup-Geschäft gesteigert und damit einen positiven Einfluss auf das gesamte SodaStream-Geschäft genommen. Marc Steinebach, Sales Director SodaStream Österreich und Deutschland: „Wir haben bewiesen, dass wir Innovationen großmachen können und Kategorien überproportional stark zum Wachsen bringen. Durch den Launch der PepsiCo Sirups haben wir unseren Handelspartnern nicht nur zu neuen Käufern und zusätzlichen Erträgen verholfen, sondern auch die Flächenrentabilität im Handel gesteigert. Wir sind daher zu 100 % überzeugt, dass die Bestperfomer aus Deutschland Pepsi, Pepsi Max, 7UP und 7UP free auch in Österreich für ein ähnlich starkes Wachstum sorgen, unsere Handelspartner und Verbraucher begeistern und sich als echte Größe im Getränkemarkt etablieren werden.“

Die weltweit führende Wassersprudlermarke SodaStream ist bereits seit Jahren erfolgreich im Bereich der Getränke-Sirups unterwegs und überzeugt immer wieder mit Innovationen, die die Bedürfnisse des Marktes und der Handelspartner erfüllen und den Konsumenten das komfortabelste sowie qualitativ hochwertigste Geschmackserlebnis bieten. Mit den neuen PepsiCo-Sirups soll das aus über 30 Sirup-Sorten bestehende Portfolio nun auch im Softdrink-Segment weiter erfolgreich ausgebaut werden – hier sieht SodaStream ein enormes Wachstumsfeld neben Wassersprudlern und Kohlensäurezylindern. Rüdiger Koppelmann: „Mit den großen Getränkemarken aus dem Hause PepsiCo sind wir nun mit einer der größten Foodmarken weltweit auch im Softdrink-Segment vertreten. Verbraucher haben ab sofort die Möglichkeit, ihr Lieblingsgetränk, das sie seit Jahren kennen und lieben, jetzt selbst zu sprudeln – und das so einfach wie ihr Wasser. Deswegen lautet unsere Selling-Line auch: Sodastream x Pepsi – Einfach sprudeln, frisch genießen. Das Potenzial ist riesig und aus anderen Ländern wissen wir, dass wir über die Getränkeklassiker zum Selbstsprudeln nicht nur SodaStream-Nutzer aktivieren, sondern auch zahlreiche neue Kunden von unserem System überzeugen können.“

Die unverbindliche Preisempfehlung für die Sirups liegt bei 5,99 Euro. Nach dem Marktstart im April soll in Kürze auch die nationale Ausweitung und flächendeckende Distribution bei Handelspartnern in ganz Österreich folgen. Marc Steinebach „Wir werden dann mit unseren Produkten bei vielen unserer Vetriebspartnern – vom Elektrofachhandel über den klassischen Lebensmitteleinzelhandel bis hin zu Online-Händlern sowie im SodaStream Online-Shop – erhältlich sein.“

„Wir wollen das Wachstum von SodaStream weiter beschleunigen und freuen uns deshalb, ein Angebot auf den Markt bringen zu können, das diese zwei starken Marken zusammenbringt“, so Jim Andrew, Executive Vice President bei PepsiCo (SodaStream, Beyond the Bottle, New Ventures). „Zusammen mit SodaStream arbeiten wir daran, unser gemeinsames Ziel der Reduzierung von Plastikmüll und dem Aufbau einer nachhaltigeren Zukunft voranzutreiben, dies ist ein weiterer Schritt auf dieser Reise.“

Der Launch der PepsiCo-Sirups wird von einer groß angelegten und reichweitenstarken Digitalkampagne begleitet und sorgt ab Mitte April für enorme Aufmerksamkeit im Handel und spiegelt die selling line "Sodastream x Pepsi – einfach sprudeln, frisch genießen!" eindrucksvoll wider. Marc Steinebach: „Unser Ziel ist es, den Verkauf unserer Produkte bestmöglich und optimal zu unterstützen, sowie einen völlig neuen Kaufimpuls bei den Verbrauchern zu setzen und aufzuzeigen, warum der Umstieg auf das SodaStream-System gerade jetzt mehr denn je Sinn macht. Die Verbraucher werden unsere Werbebotschaften nicht übersehen können!"

SodaStream®, Teil der PepsiCo, ist Weltmarktführer bei Wassersprudlern. Neben Österreich vertreibt der SodaStream seine Produkte in 46 weiteren Ländern: Weltweit sprudeln bereits mehr als 14 Millionen Haushalte ihre Getränke mit SodaStream selbst. Dank moderner Wassersprudler mit spülmaschinenfesten Glaskaraffen und vielfältigen Innovationen im Getränkebereich ist SodaStream seit Jahren Marktführer auf seinem Gebiet. Die Produkte wurden bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem durch Stiftung Warentest und Öko-Test.

Weitere Informationen finden Sie unter www.Sodastream.at

http://www.facebook.com/SodastreamOesterreich

https://www.instagram.com/sodastreamde