Rebel Wilson: Minus 20 Kilo mit Austro-Diät

2020 ist für uns alle ein Ausnahmejahr: Die Coronakrise hat viele dazu bewogen, ihr Leben neu zu sortieren. In den Lebensbereichen Beziehung, Beruf und Gesundheit blieb im Zuge dessen oftmals kein Stein auf dem anderen. Schauspielerin Rebel Wilson (40) nützt das Jahr, um ihrem Körper etwas Gutes zu tun."Ich bin ehrlich zu euch - mit meiner Mission "Jahr der Gesundheit" versuche ich, ein Gewicht von 75 Kilogramm zu erreichen. Beruflich versuche ich, einen meiner Filme vor Jahresende in Produktion zu bringen! Beide Dinge erfordern eine tägliche Anstrengung und es gibt ständige Rückschläge - aber ich arbeite hart", erklärte Rebel Wilson Ende Mai auf ihrem Instagram-Account. Die Disziplin hat sie seither nicht verlassen. Ihre Fans werden in puncto Trainingserfolg via Social Media auf dem Laufenden gehalten. Jeden Tag rückt Rebel ihrem Ziel näher und dokumentiert voller Stolz ihre Fortschritte.

F.X. Mayr-Kur

Neben einem dichten Trainingsprogramm achtet Rebel auch auf gesunde Ernährung. Seit 2019, nach einem Aufenthalt in einer österreichischen Klinik, vertraut sie auf die legendäre F.X. Mayr-Methode. Der österreichische Kurarzt Franz Xaver Mayr (1875–1965) war seiner Zeit voraus. Bereits während seiner Studienzeit – Ende des 19. Jahrhunderts – war er sich sicher, dass die meisten gesundheitlichen Störungen mit dem Darm zusammenhängen. Er entwickelte die allererste Detox-Diät, eine Methode zur Sanierung der Mitte – die Milch-Semmel-Kur. Die Weiterentwicklung dieser Heilfastentherapie – mittlerweile ohne zähes Weißbrot und Kuhmilch – zählt bis heute zu den effektivsten und international anerkanntesten Methoden zur Behandlung von chronischen Erkrankungen wie u. a. Übergewicht, Untergewicht, Gastritis, Refluxkrankheit, chronische Pan­kreatitis, chronische Obstipation, Fibromyalgie, Spannungskopfschmerz, Migräne und Neurodermitis. Weitere positive Effekte: Das Immunsystem wird gestärkt. Abgelagerte Toxine werden ausgeschieden. Die Durchblutung im Darm und der Lymphabfluss werden gefördert. Der Bauchumfang wird geschmälert, das Gewicht reguliert – Fettdepots werden abgebaut. Durch die verbesserte Durchblutung der Haut tritt ein Verjüngungseffekt ein. Weiters werden durch die entlastende Kost und längere Essenspausen über Nacht (ca. 14 Stunden durch „Dinner Cancelling“) die Reparaturmechanismen der Zellen in Gang gebracht – ein Jungbrunnen. Die moderne F.X.-Mayr-Ableitungsdiät kennt mehrere Diätstufen: beginnend mit einer extremen Schondiät (es wird morgens und mittags kalt gegessen) bis hin zu einer Gourmet-Detox-Diät (GourMed Cuisine) mit drei warmen Gängen. Mayr-Kuren werden in speziellen F. X.- Mayr-Hotels angeboten und von Mayr-Medizinern begleitet.