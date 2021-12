Promi-Töchter wie Shiloh Jolie-Pitt legen los

Schönheit liegt in der Familie: Kein Wunder, dass Angelinas Spross Shiloh Jolie-Pitt jetzt als Model groß rauskommen soll! Und: Welche Star-Töchter noch für Furore sorgen.

In der Traumfabrik öffnen sich ge­rade viele neue Türen (und damit Chancen). Denn: Wenn die schönen Promi-Ladys antanzen, ist der fesche Nachwuchs nicht weit! So kommt’s, dass in Hollywood vor allem die Töchter ihren berühmten Müttern schön langsam den Rang ablaufen.



Fokus. Eine der neuesten Entdeckungen darf dabei gleich auf einen doppelten Genpool-Jackpot zurückgreifen: Shiloh Jolie-Pitt (15) bezaubert mit Mama Angelinas großen Augen und vollen Lippen. Bei Papa Brad darf sie sich für die gleichmäßigen Gesichtszüge bedanken. Nun ist auch die Modewelt auf den Geschmack gekommen und hat ihr laut ­„Life & Style“ schon konkrete Laufsteg-Angebote gemacht. Ein Insider: „Shiloh denkt noch darüber nach, ob es der richtige Weg für sie ist. Angelina weiß, dass Shiloh vernünftig denkt und einen klugen Kopf auf ihren Schultern trägt, aber sie will sie in ihren Entscheidungen nicht einfach sich selbst überlassen.“



Vermutung. Das älteste der leiblichen Kids von Jolie und Pitt frönte bis vor Kurzem lieber Buben-Outfits, zuletzt präsentierte sich der Teenager jedoch in edlen Roben von Versace, Dior und Co. Laut Insider machte ihr die 46-jährige Mama ordentlich Druck. Denn: „Verschwunden ist der Wildfang, der sie jahrelang war – und es ist alles Angies Tun. Sie zwang Shiloh, auf jeder Premiere ein Kleid zu tragen.“ Papa Pitt ist besorgt: „Brad möchte nicht, dass sie so schnell erwachsen wird, aber er ist irgendwie auch stolz, sie auf dem Red Carpet zu sehen. Natürlich macht er sich Sorgen um die Auswirkungen von Hollywood auf alle seine Kinder, aber er vertraut ihrem Instinkt.“



Hingucker. Prominenter Familien­name und gute Gene als Eintrittsticket in den Mode(l)-Olymp – davon kann auch Leni Klum (17) ein Lied singen. Die älteste Tochter von Model-Mama Heidi erobert seit rund einem Jahr die internationalen Runways und Titelblätter dieser Welt.

© Getty Images ×

Die wohl Erfolgreichste unter den schönen Töchtern ist Kaia Gerber (20), die Topmodel Cindy Crawford wie aus dem Gesicht geschnitten ist und bereits für zahlreiche Designer und Luxusmarken posieren durfte. Sie hat sich ebenso als Model etabliert: Lila Grace (19) hat das blonde Haar und den androgynen Look von der lässigen Kate Moss geerbt. Die neue Generation zeigt groß auf!