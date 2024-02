Premiere in Bad Kleinkirchheim: Stars sorgen für Stimmung beim "Wenn die Musi spielt-Sonnenskilauf"

Sonne, Schnee und Live-Musik. Wer ab 9. März in Bad Kleinkirchheim zum Carvingschwung ansetzt, wird nicht nur von den über 100 bestens präparierten Pistenkilometern begeistert sein, sondern auch von der “Hüttengaudi”. Denn erstmals trifft die Musi-Familie auch abseits der großen “Wenn die Musi spielt” Open Airs ihre Lieblingsstars. Bis 28. März dreht sich in den teilnehmenden Hütten alles um Schlager und Volksmusik.

Die Premiere für den “Wenn die Musi spielt - Sonnenskilauf” lässt sich natürlich auch Musi-Moderator Marco Ventre nicht entgehen. Er wird “unplugged” für Stimmung sorgen. Mit dabei sind ebenso Publikumsmagneten wie Mountain Crew oder Die Mayrhofner. Sie werden in ausgewählten Hütten nach dem “Abschwingen” für musikalischen Schwung garantieren. Der Eintritt zu den jeweiligen Live-Veranstaltungen ist frei.

“Die Kombination aus genussvollem Wintersport und Musi-Hits passt perfekt zum Image von Bad Kleinkirchheim und ist vielversprechend. Der Musi-Sonnenskilauf bietet zudem die Möglichkeit, die Lieblingsstars persönlich kennenzulernen”, freut sich Jakob Forstnig, Tourismusverband-Vorsitzender in Bad Kleinkirchheim. Stefan Brandlehner, Geschäftsführer der Tourismusregion Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge, ergänzt: “Mit dem Musi-Sonnenskilauf bringen wir bekannte Musi-Stars auch abseits der großen Open Air-Bühne nach Bad Kleinkirchheim. Die Veranstaltungsreihe soll sich fix im Kalender etablieren und zusätzliche Gästenächtigungen in die Region bringen.”

Nichtskifahrer kommen auch auf ihre Kosten, denn die teilnehmenden Hütten sind fast alle bequem zu Fuß bzw. mit den Bergbahnen erreichbar (Ticket erforderlich).

Die Karawanken: Samstag, 9. März, ab 13:00 Uhr, Maibrunnhütte (Bergstation der Maibrunnbahn) in Bad Kleinkirchheim

Marco Ventre UNPLUGGED: Donnerstag, 14. März, ab 12:30 Uhr, im Panorama-Restaurant Nock IN (Bergstation der Biosphärenparkbahn Brunnach) in St. Oswald

Die Wilderer: Freitag, 15. März, ab 13:00 Uhr, im Brunnachhof in St. Oswald

Schneiderwirt-Trio: Samstag, 16. März, ab 13:00 Uhr, in der Weltcup Poldl Hütte in St. Oswald

Mountain Crew: Sonntag, 17. März, ab 14:00 Uhr, im “Zum Sepp” (Talstation der Kaiserburgbahn) in Bad Kleinkirchheim

WüdaraMusi: Donnerstag, 21. März, ab 12:30 Uhr, in der “Waldtratte Kaiserburg EINS-Hüttn” (Mittelstation der Kaiserburgbahn) in Bad Kleinkirchheim

Die Mayrhofner Unplugged: Freitag, 22. März, ab 13:00 Uhr, im Bergrestaurant Kaiserburg (Bergstation der Kaiserburgbahn) in Bad Kleinkirchheim

Mittwochs: Lederhosen-Mittwoch ab 18:00 Uhr im Restaurant Trattlers Einkehr (Nähe Talstation der Maibrunnbahn)

Donnerstags: “Musik, Ski & Chill” ab 17:00 Uhr im Restaurant Trattlers Einkehr (Nähe Talstation der Maibrunnbahn) und “LIVE um 2” ab 14:00 Uhr im “Zum Sepp” bei der Talstation der Kaiserburgbahn



Alle Informationen zum “Wenn die Musi spielt - Sonnenskilauf” und zu den Hotelangeboten finden Sie hier.