× Poker EM: Wie Frauen jetzt die Poker-Szene aufmischen

Die Casino-Welt und die Faszination Poker sind längst keine Männerdomänen mehr – wie Casinos Austria beweist. Ab 16. Juli spielen viele Frauen bei der Poker EM im Casino Velden, wo man im Führungsteam auf Frauenpower setzt.

"Frauen sind die besseren Spieler“, heißt es immer wieder – zumindest von Seiten jener Frauen, die sich regelmäßig am Pokertisch beweisen und damit eine der vielen Männerdomänen erobert haben.

So mischen Frauen die Poker-Szene auf

Das weltberühmte Kartenspiel fasziniert immer mehr Frauen. „Dass sie besser pokern als Männer, würde ich nicht sagen, denn wie in allen Disziplinen gilt: Können, Glück und Einsatz haben nichts mit dem Geschlecht zu tun, das hält sich völlig die Waage. Aber sie bringen zweifelsohne eine andere Stimmung in Turniere“, stellt eine Frau fest, die es wissen muss: Marion Roseneder leitet seit über zwei Jahren als erste Frau eines der zwölf Casinos von Casinos Austria. Im Casino Velden spielt seither Frauenpower eine große Rolle – vom Marketing bis hin zum Pokerbetrieb. Eben dieser steckt derzeit inmitten des Countdowns zum größten Poker-Event des Jahres.

Poker EM im Casino Velden

Die Poker Europameisterschaft geht ab 16. Juli zum 33. Mal am wunderschönen Wörthersee über die Bühne und lockt die Elite der internationalen Pokerszene nach Velden. Darunter freilich auch Frauen, die von No Limit Hold’em bis Pot Limit Omaha in den unterschiedlichsten hochdotierten Turnieren um Siege ringen. Zu den besonderen Highlights der Poker EM zählt zweifelsohne die Ladies European Championship, die auch spannend für Poker-Einsteigerinnen ist, wie Casinos Austria Poker- und Tournamentsmanager Thomas Lamatsch verrät: „Die Ladies Poker Europameisterschaft gehört zu den wichtigsten und auch traditionellsten Events in Europa für Frauen. Die Zahl der Teilnehmerinnen steigt stetig, was natürlich für das gesamte Turnier sehr erfreulich ist“, so der Pokerexperte.

© Casino Velden, Casinos Austria ×

All jenen, die sich vielleicht nicht zutrauen, gleich an einem großen Turnier wie der Poker EM oder der Casinos Austria Poker Tour teilzunehmen, empfiehlt Lamatsch, „die österreichweite Möglichkeit in unseren Casinos zu nutzen, bei günstigen Einsteigerturnieren das Pokerspiel zu erlernen.“

Faszination Poker

Internationales Pokerflair kann man in jedem Fall bei der Europameisterschaft im Casino Velden genießen. „Ob am Spieltisch, bei unseren Events, im Haubenrestaurant oder mit einem guten Drink auf unserer Terrasse mit Blick auf den See – in dieser Zeit herrscht eine ganz besondere Stimmung bei uns“, freut sich Direktorin Marion Roseneder schon auf das Sommer-Pokerspektakel, das in zwei Wochen beginnt und ihr, dem Pokerteam und den begeisterten Spieler:innen wieder einige Tage den Schlaf rauben wird. Ein Einsatz, der sich aber bestimmt für viele lohnt.

Die Hot Spots für Poker-Fans

33. Casinos Austria Poker EM: Von 16. bis 28. Juli ist das Casino Velden am Wörthersee er Place to be für die internationale Poker-Szene.

Die NHL Ladies European Championship findet ab 18. Juli statt.

CAPT, Casinos Austria Poker Tour: Seefeld (8.–13.10.), Bregenz (17.–27.10.), Wien (19.–23.11.)

CAPT Million mit 1 Million Euro Preisgeld in Baden (21.11.–2.12.)