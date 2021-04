Pinker Supermond: Wer davon profitiert

Dienstagfrüh erreicht der pinke Supervollmond seinen Höhepunkt.

Nachteulen und Earlybirds können in den frühen Morgenstunden am Dienstag ein besonders Spektakel am Himmel beobachten. Am 27.4, um 5:33 Uhr erreicht der April-Vollmond seinen Höhepunkt. Diesmal handelt es sich um einen Pink Moon, dessen Namen auf die Ernte der Flammenblumen zurückgeht. Die Bezeichnung hat also nicht mit der Färbung des Mondes zu tun, sondern geht auf den Erntekalender des Ureinwohner Amerikas zurück. Der Name schwappte erst in den vergangen Jahren nach Europa.



Da es sich um den größten Vollmond des Jahres handelt bekommt er den Beinamen Supermond. Aus diesem Grund wird er etwas heller leuchten als sonst. Auch im Mai dürfen wir uns auf einen Vollmond im XL-Format freuen.

Diese Sternzeichen dürfen sich auf eine Glücksphase freuen

Der Vollmond steht im Zeichen der Erkenntnis: Wer sich in den vergangenen Wochen vor Problemen gedrückt hat, sollte sich jetzt den Tatsachen stellen und Klarschiff machen.

Insbesondere Skorpionen profitieren von der heutigen Vollmond-Konstellation, schließlich steht er in seinem Tierkreiszeichen: Sie strotzen nur so vor Energie und sind mit sich selbst im Einklang. Endlich können Sie alte Konflikte hinter sich lassen und sind bereit, zu verzeihen. Sie sind offen für Neues und strahlen unbändige Leidenschaft aus. Dieser Wochenstart hat es für Sie in sich!

Stiere , die in einer festen Beziehung leben, wünschen sich viel Quality-Time mit ihrem Partner. Sie lassen sich jetzt endlich fallen und sind bereit, emotional langfristig in die Verbindung zu investieren. Die Zeiten des Zögerns sind nun endlich vorbei!

Auch die Jungfrauen dürfen sich auf ein Ego-Boost freuen! Der Vollmond stärkt ihr Selbstvertrauen und lässt Sie an sich selbst glauben. Endlich befreien Sie sich von dem Zwang, anderen alles Recht machen zu wollen. Jetzt können Sie alles erreichen, was Ihr Herz begehrt!

Heute Nacht wird es heiß!

Es gibt keine besser geeignete Mondphase für Sex als den Vollmond. Durch seine Energie werden Ihre Sinne stimuliert und Ihre gesteigerte Lust erreicht ihren Höhepunkt und intensiviert Ihr Empfinden. Die meisten Menschen können bei Vollmond nur schlecht einschlafen, weil sie sich zu energiegeladen fühlen. Das ist der beste Zeitpunkt leidenschaftliche Nächte zu zweit zu verbringen.