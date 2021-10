Paare mit dem gleichen Sternzeichen: hält die Liebe?

Ihr*e Partner*in hat das gleiche Sternzeichen wie Sie? Sie fragen sich ob diese Liebe halten kann oder ob es von Anfang an ein Fehler ist? Aber vielleicht genau deshalb könnte diese Liebesverbindung buchstäblich in den Sterne geschrieben sein.

Sie haben die gleiche Lebenseinstellung

Wenn Sie das gleiche Sternzeichen haben, wie ihr*e Partner*in, werden Sie wahrscheinlich viele Gemeinsamkeiten haben. Sie haben ein ähnliches Energieniveau, ähnliche Grundbedürfnisse und ähnliches angeborenes Temperament haben. Wenn Sie zusammen sind, funktioniert es einfach. Der Lebensrhythmus ist im Gleichlklang.

Sie kommunizieren auf dieselbe Art



Sie werden wahrscheinlich ähnlich analysieren, Witze machen, nachdenken, Pläne machen und auf ähnliche Weise interagieren. Kommunizieren kann leichter sein, beide wissen ganz genau was Ihnen wichtig ist, und es ist glücklicherweise dasselbe.



Sie helfen mit der Selbstliebe



Dasselbe Sternzeichen zu haben ist ein Segen, wenn es um Kompatibilität geht, denn es bedeutet, dass Sie Glück, Zufriedenheit und Freude miteinander finden können. Und eines der wunderbarsten Dinge daran, mit jemandem zusammen zu sein, der Ihnen so ähnlich ist, ist, dass es Ihnen helfen kann, das zu schätzen, was von Natur aus großartig an Ihnen ist.

…aber es ist nicht immer leicht

Während sich das alles perfekt anhört, gibt es einen Haken – eigentlich mehrere davon. Zunächst einmal könnte Ihr*e Partner*in Ihnen „zu“ ähnlich sein. Sie können Dinge an Ihnen widerspiegeln, die Ihnen nicht gefallen – Ihre Macken, Unsicherheiten, Sturheit und mehr. Es könnte sich manchmal so anfühlen, als würden Sie sich mit den schlimmsten Teilen von Ihnen zusammen sein, und das kann wirklich schwer zu ertragen sein. Oder, weniger dramatisch, eine ähnliche Energie zu haben, könnte bedeuten, dass Sie einfach nicht romantisch zu einander passen – aber für einmalige Freunde sorgen.



Eine weiterer, möglicher Grund für Frustration ist, dass Ihnen am Ende das Gleichgewicht fehlt, weil Sie sich so ähnlich sind. Zum Beispiel kann ein Sternzeichen, das eher dominant ist, am besten zu jemandem passen, der sich gerne unterordnet. Wenn zwei Menschen die ganze Zeit versuchen, das Sagen zu haben, wird das nicht funktionieren! Auf der anderen Seite könnten Sie am Ende so sein, dass Sie Ihre Identität in der Beziehung verlieren, weil sie sich zu sehr Ihrem Partner angeglichen haben.



Zwei Astro-Paare die besonders gut zusammenpassen



Steinbock und Steinbock



Steinbock und Steinbock sind ein himmlisches Sternzeichen-Match! Beide suchen Sicherheit und Stabilität und wissen genau, was sie im Leben wollen. Wenn sie also eine Beziehung eingehen, werden beide Seiten die Wünsche ihres Partners respektieren. Darüber hinaus unterstützen sie sich gegenseitig bedingungslos und bauen langsam eine stabile, starke und langfristige Beziehung auf.



Fisch und Fisch



Fische sind eines der perfektesten Paare. Sie sind sensibel, emotional und hoffnungslose Romantiker. Leider neigen sie auch zu Passivität leben nicht selten in einer Fantasiewelt. Ihre Beziehung wird von gegenseitiger Liebe, Respekt und Verständnis geprägt sein, so dass sie hohe Chancen haben, ihr „happily ever after“ zu bekommen.



Zwei Astro-Paare die leider nicht so gut zusammenpassen



Schütze und Schütze



Eine langfristige Beziehung zwischen zwei freigeistigen Schützen hat wenig Aussicht auf Erfolg. Sie sind wettbewerbsorientiert und haben den Wunsch, um die Welt zu reisen und erkunden, aber wenn sie sich auf einer tieferen Ebene verbinden, werden beide Angst haben, ihre Freiheit zu verlieren. Glücklicherweise werden sie ehrlich zueinander sein und die Beziehung wahrscheinlich im Guten enden.



Wassermann und Wassermann



Wassermänner können in schwierigen Zeiten gute Freunde und füreinander eine Unterstützung sein, aber sie sind zu egoistisch, wenn sie in einer romantischen Beziehung sind. Ihre Partnerschaft kann anfangs Spaß machen, aber da sie zu freigeistig und distanziert sind und sich weigern, sich festzulegen, wird ihre Beziehung wahrscheinlich oberflächlich bleiben.

Hollywood Paare auf der gleichen Astro-Wellenlänge



Einige der stärksten und langlebigsten Duos Hollywoods teilen sich ein Sternzeichen. Mit ein paar möglichen Ausnahmen passen Beziehungen mit gleichem Sternzeichen sehr gut zusammen. Sie haben eine großartige Übereinstimmung, und obwohl nicht alle Promi-Paare mit gleichem Sternzeichen halten, haben viele andere bewiesen, wie stark ihre Beziehung sein kann.



7 berühmte Paare mit dem gleichen Sternzeichen





Sarah Jessica Parker & Matthew Broderick: Widder



Machine Gun Kelly & Megan Fox: Stier



Neil Patrick Harris & David Burtka: Zwilling



Kamala Harris & Doug Emhoff: Waage



Kendall Jenner & Devin Booker: Skorpion



DJ Khaled & Nicole Tuck: Schütze



Portia De Rossi & Ellen DeGeneres: Wassermann