"Natürlich Blond": Kultfilm wird jetzt als Amazon-Serie verfilmt

Der Filmklassiker mit Reese Witherspoon soll jetzt als Spin-off-Serie verfilmt werden. Wir verraten die wichtigsten Infos.

2001 kam der erste Teil der “Natürlich Blond”-Reihe in die Kinos. Reese Witherspoon spielt darin die Hauptrolle der Elle Woods, eine modebewusste Studentin, die nach der Trennung von ihrem Freund beschließt, Jura an der Harvard Universität zu studieren - genau wie er. Obwohl sie anfangs unterschätzt wird, beweist Elle wie schlau sie ist. Elle Woods wurde zur Kultfigur, der Film avancierte zum Popkultur-Phänomen und Reese Witherspoon gelang der Durchbruch in Hollywood.

Elle Woods mit ihrem Chihuahua Moonie © Getty Images ×

Spin-off-Serie: Reese Witherspoon als Produzentin

23 Jahre später wird die legendäre Filmreihe als Serie verfilmt, und Reese Witherspoon ist erneut mit an Bord – diesmal vor allem als Produzentin. Die Verantwortung für das Projekt liegt bei Reese Witherspoons Produktionsfirma "Hello Sunshine" in Zusammenarbeit mit Amazon Prime Video. Laut dem Hollywood-News-Portal "Deadline" ist "Natürlich Blond" einer der Titel, die von MGM nach der Übernahme durch Amazon für mögliche Film- und/oder TV-Entwicklungen ausgewählt wurden. Neben Witherspoon sind auch weitere Garanten für Erfolgsserien dabei: Josh Schwartz und Stephanie Savage, bekannt für die Serienhits "Gossip Girl" und "O.C. California", sind ebenfalls als Executive Producers involviert.

Ali Lauder, Alanna Ubach, Reese Witherspoon, and Selma Blair verkörperten in dem Film starke Frauenrollen © Getty Images ×

Wird Reese Witherspoon als Elle Woods zurückkehren?

Die wichtigste Frage: Wird Reese Witherspoon dieses Mal auch als Darstellerin mitwirken? Die Antwort ist noch unklar. Im dritten Film, "Natürlich blond 3 - Jetzt geht's doppelt weiter" (2009), war die Schauspielerin nicht mehr zu sehen, jedoch fungierte sie auch damals schon als Produzentin für die Komödie, die sich um die Cousinen von Elle Woods drehte. Auch über die Rückkehr der anderen Charaktere wird wild spekuliert. Die Fans hoffen vor allem auf einen Überraschungsauftritt von Jennifer Coolidge als Paulette Bonafonté. Wir bleiben gespannt!