× Nackt, frech, tätowiert: Wer ist Kamala Harris’ Stieftochter, Ella Emhoff?

Mit Kamala Harris als mögliche Präsidentschaftskandidatin der USA rückt auch ihre Familie ins Rampenlicht. Ihre Stieftochter, Ella Emhoff gilt in den sozialen Medien schon länger als Trendsetterin. Doch wer ist sie überhaupt und wieso sprechen aktuell alle über sie?

Die Amtseinführung von Joe Biden vor dreieinhalb Jahren war modisch eher unspektakulär. First Lady Jill Biden entschied sich für ein türkisfarbenes Ensemble, und Vizepräsidentin Kamala Harris trug einen lilafarbenen Mantel – elegant, aber beides nicht der Rede wert.

Der einzige Hingucker war Ella Emhoff: Die Stieftochter von Kamala Harris beeindruckte in einem karierten Miu Miu-Mantel, der an den Schultern mit gelben Kristallen verziert war. Dazu kombinierte die damals 21-Jährige eine Oversized-John-Lennon-Brille. Ihr Look war edgy, aber dennoch angemessen und machte sie über Nacht zur Stilikone auf Social Media. Kurz darauf unterschrieb sie einen Modelvertrag bei der renommierten Agentur IMG und debütierte bald darauf am Laufsteg der New York Fashion Week. Authentizität statt Perfektion machte Ella Emhoff zur wohl bekanntesten Stieftochter der Welt.

© Getty Images ×

Geek-Chic

Ella Emhoff hat Tattoos, trägt ihre natürlichen Locken mit Selbstbewusstsein, verzichtet auf Make-up (selbst auf dem Red Carpet) und shoppt ihre Baggy-Hosen in Second-Hand-Läden – keine Frage, Kamala Harris' Stieftochter sorgt für Aufsehen. Sie bildet einen erfrischenden Gegenentwurf zum glattgebügelten Barbie-Konservatismus der ehemaligen First Daughters aus dem Hause Obama, Trump und Biden.

Ella Emhoff bei der New York Fashion Week: Ihr frecher Streetstyle macht sie zur Stilikone © Getty Images ×

Während ihre Stiefmutter mit dem klassischen Power-Look aus Hosenanzug und Pumps wenig überrascht, verkörpert Emhoff einen neuen Typ junge Frau, den sich Mädchen weltweit zum Vorbild nehmen. Emhoff wirkt perfekt unperfekt, anders, mutig, cool.

Für die Prabal Gurung Fashion Show lief Kamala Harris' Stieftochter freizügig über die Bühne. © Getty Images ×

Kontrastprogramm

Doch nicht nur mit ihrem Modestil, sondern auch in ihrer Karriere geht die 25-Jährige ihren eigenen Weg. Statt wie für Politiker-Töchter üblich eine Elite-Universität wie Harvard oder Yale zu besuchen, studierte Emhoff Textildesign an der Parsons School of Design in New York. Auf ihrem Instagram-Account findet man bunt-originelle Entwürfe ihres eigenen Strick-Labels und darüber hinaus jede Menge Gen-Z-Coolness.

"Momala"

Übrigens: Ella und ihr Bruder Cole, aus Doug Emhoffs erster Ehe, haben ihrer Stiefmutter den liebevollen Spitznamen "Momala" gegeben, den mittlerweile auch amerikanische Medien für die neue Vizepräsidentin übernommen haben. Gegenüber der "New York Times" schwärmten beide von der Beziehung ihrer Eltern und verrieten, dass sie sich immer noch wie zwei verliebte Teenager benehmen würden.

Dieser familiäre Zusammenhalt spiegelt sich offensichtlich in Kamala Harris' öffentlichem Leben wider. Die Vizepräsidentin ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit, die in ihrem Leben schon häufig die Vorreiterrolle inne hatte und wohl vor allem aus ihrer jetzigen Position heraus viele Mädchen und Frauen zu eigenen Karrieren inspirieren wird. Es überrascht daher wenig, dass auch die Frauen in Harris' persönlichem Umfeld mit Eigenständigkeit und Originalität auftreten.

Wir sind uns jedenfalls sicher: Egal ob Ella Emhoff mit ihrer Stiefmutter ins Weiße Haus einziehen wird oder nicht, von dieser jungen Frau werden wir demnächst noch sehr viel hören!