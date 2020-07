Masken-Trick bei schmerzenden Ohren

So simpel, und doch so genial! Die Hairstylistin Olivia Smalley aus Florida hat einen gleichermaßen praktischen wie schicken Trick, wie sie ihre Ohren beim Tragen eines Mundschutzes schont. "Deine Ohren tun weh? Greif zu einer Spange, spanne das Gummiband Richtung Hinterkopf und fixiere es mit dem Clip. Obendrein schaut das süß aus!", schreibt sie auf Instagram und zeigt vor, wie es geht. Die selbsternannte "Queen of Hair-Hacks" hat mit dieser einfachen Idee tausenden Frauen mit wunden Ohren geholfen. Kein Wunder, dass ihr Video nun um die Welt geht.

Ohrenschutz nähen

Wer gerne näht, kann sich auch einen "Ear-Saver" basteln, um wunden Stellen hinter den Ohren entgegenzuwirken. Die DIY-Bloggerin Katja von "Nähfrosch" hat ein Video gedreht, in welchem sie Schritt für Schritt erklärt, wie man einen solchen Ohrenschutz näht.