Laut New York Times: Die besten Sommer-Lektüren

Endlich Zeit zum Lesen… aber was? Wir haben fünf Büchertipps von der New York Times Bestsellerliste, die sich perfekt als Urlaubslektüre eignen.

Was gibt es Schöneres, als im Sommer am Strand, See oder Pool zu liegen und mit einem spannenden Buch einfach mal abzuschalten und sich in eine andere Welt tragen zu lassen? Der Urlaub ist für viele Menschen oft die einzige Zeit, in der sie zum Lesen kommen. Damit dafür auch die richtige Lektüre herausgesucht wird, haben wir fünf Büchertipps von der New York Times Bestsellerliste für Sie, die auch bereits auf Deutsch übersetzt wurden.

5 Bestseller für die Sommerlektüre

© Amazon

Daphne steckt in einer schwierigen Situation: Sie ist in der Heimatstadt ihres Ex-Verlobten Peter gestrandet, der sie wegen seiner Kindheitsfreundin Petra verlassen hat. Obwohl sie ihren Traumjob als Kinder-Bibliothekarin gefunden hat, reicht das Gehalt kaum aus. Ihre Lösung ist eine Wohngemeinschaft mit Petras Ex-Verlobtem Miles, der ihr einziger Verbündeter in dieser Stadt ist. Trotz ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten schmieden sie einen Plan, um ihre Sorgen zu bewältigen, der auch das Posten von inszenierten Fotos ihrer gemeinsamen Abenteuer beinhaltet.

Die romantische Komödie von Emily Henry bietet humorvolle und emotionale Unterhaltung. Die Bücher der Amerikanerin sind auf Booktok (wie der Buchcontent auf Tiktok genannt wird) sehr beliebt und bestechen durch Witz und Emotionen.

© Amazon

Die junge Jägerin Feyre wird in das magische Reich der Fae entführt, wo nichts so ist, wie es scheint. Um ihre Liebe und ihre Welt zu retten, muss sie einen Weg finden, den Herausforderungen zu begegnen.

Der erste Teil der „Das Reich der Sieben Höfe“-Reihe gilt mittlerweile als Klassiker des sogenannten Romantasy Genres (eine Mischung aus Romance und Fantasy). Der Roman kombiniert Romantik und Abenteuer und erinnert an die Geschichte von „Die Schöne und das Biest“.

© Amazon

Violets Traum, Schriftgelehrte am renommierten Basgiath War College zu werden, zerplatzt als sie als Tochter der Generalin am Auswahlverfahren der Drachenreiter teilnehmen muss. Das erste Jahr überleben nur die Stärksten, da Drachen keine Schwäche dulden. Besonders der attraktive, aber gefährliche Xaden stellt eine Bedrohung dar. Violet muss all ihre Fähigkeiten einsetzen, um zu überleben.

Drachen, Action und eine gute Prise Romance: Die perfekte Mischung für alle, die im Urlaub gerne in Fantasy-Welten eintauchen.

© Amazon

Millie erhält einen Traumjob als Haushaltshilfe bei der eleganten Nina, doch das Glück währt nicht lange. Nina zeigt schon bald ihr wahres, bösartiges Gesicht. Nur Ninas attraktiver Mann Andrew ist nett zu ihr. Wäre da nur nicht Ninas wachsende Eifersucht. Hat sie Millie nur eingestellt, um ihr das Leben zur Hölle zu machen? Oder hat auch sie ein dunkles Geheimnis, von dem niemand etwas erfahren darf?

Dieser spannende Thriller von Bestseller-Autorin Freida McFadden verspricht Gänsehaut.

© Amazon

Das Geheimnis des Erfolgs: James Clear, erfolgreicher Coach und einer der führenden Experten für Gewohnheitsbildung, zeigt in „Die 1%-Methode“, wie man durch kleine, tägliche Verbesserungen große Ziele erreicht. Seine Strategien basieren auf Erkenntnissen aus Biologie, Psychologie und Neurowissenschaften und lassen sich in allen Lebensbereichen anwenden.

Ideal für alle, die sich im Urlaub weiterbilden wollen.