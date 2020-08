Können Brustimplantate krank machen?

Brustvergrößerungen gehören immer noch zu den häufigsten Operationen in der Plastischen Chirurgie. Dank neuen Technologien, modernen Implantaten und OP-Methoden lässt sich der Wunsch vom Traumbusen mittlerweile sehr sicher erfüllen, doch kein medizinischer Eingriff ist frei von Risiken. Während die meisten nach dem Eingriff beschwerdefrei die neue Oberweite genießen, häufen sich im Internet Erfahrungsberichte von Frauen, die Jahre nach der Operation immer noch unter Nebenwirkungen leiden. Unter dem Begriff "Breast Implant Illness" (dt. "Brust-Implantat-Krankheit") werden Beschwerden zusammengefasst, die mit einer Unverträglichkeit der Implantate in Zusammenhang gebracht werden. Das liegt aber nicht daran, dass dieses Leiden neu ist, sondern an der Möglichkeit des Austausches in Sozialen Netzwerken. In Internetforen, auf Youtube und in Facebook-Gruppen teilen Frauen ihre Erfahrungen und Beschwerden. Zu den häufigsten Symptomen gehören Schmerzen in der Brust, Haarausfall, Atemprobleme, chronische Müdigkeit, Gedächtnisprobleme oder Hautirritationen. Zu einer weiteren Komplikation nach einer Brustvergrößerung gehören auch Kapselfibrosen, die zu einer schmerzhaften Verhärtung oder Verformung des Implantats führen.



Die Wissenschaft widmet sich nun vermehrt dem Problem und sucht nach Gründen, warum sich bei manchen Patientinnen diese Beschwerden entwickeln. Doch noch ist vieles unklar: "Wir verstehen die 'Breast Implant Illness' noch nicht vollständig, arbeiten aber hart daran, mehr herauszufinden", sagt Dr. Andrea Pusic, Plastische Chirurgin und Professorin an der Harvard Medical School in einem Artikel, der im Februar in der Zeitschrift Harvard Women's Health Watch veröffentlicht wurde: „Es ist möglich, dass einige Fälle auf andere, nicht diagnostizierte Leiden wie Autoimmunerkrankungen zurückzuführen sind. Es ist aber auch möglich, dass ein kleiner Anteil von Frauen anfällig für systemische Probleme im Zusammenhang mit Implantaten ist“, erklärt sie weiter. Bei Beschwerden sollen Frauen in jeden Fall einen Arzt aufsuchen um eine passende Therapie zu finden.

Beschwerden verbessern sich nach Entfernung

Eine neue Studie gibt Frauen Hoffnung, die nach einer Brust-OP mit "Breast Implant Illness" zu kämpfen haben. Im Juli veröffentlichte die Fachzeitschrift Annals of Plastic Surgery ein Artikel, der eine Studie zu Implantatsentfernungen aufgrund einer vorliegenden Brust-Implantat-Krankheit behandelt. Die guten Nachrichten für Betroffene: Die Symptome sind reversibel und nach einer sogenannten Explantation der Brustimplantate (Entfernung) verschwunden. Frauen, die eine Kapselfibrose entwickelten, berichteten von einer signifikanten Verbesserung der Symptome, nachdem die Implantate von einem Spezialisten herausoperiert wurden.

Mittlerweile gibt es über 800 Formen und Arten von Implantaten, die sich durch Größe, Material und Außentextur unterscheiden. Im Vorjahr sorgte eine Schockmeldung über gewisse Implantatsmodelle für Schlagzeilen und Verunsicherung bei Patienten: Bestimmte Brustimplantate mit einer rauen Oberfläche stünden laut Gesundheitsbehörde in Zusammenhang mit einer „bedeutenden Zunahme“ an Krebsfällen und wurden aus diesem Grund zurückgerufen. Unser Experten-Interview können Sie hier nachlesen.