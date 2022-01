Jetzt Bootfitting bei XXL

XXL bietet ab sofort in allen acht Filialen in Österreich eine eigene Bootfit-Station an, um KundInnen beim Kauf von Skischuhen, Einlagesohlen und zusätzlicher Ausrüstung einen noch besseren Service bieten zu können.

Bootfitting ist die individuelle Anpassung von Skischuhen und nun Teil des umfassenden Serviceangebotes vor Ort. XXL möchte Menschen dazu inspirieren, aktiv zu sein, und zu schönen Skierlebnissen beitragen.

Ein gutsitzender Skischuh ist die Voraussetzung für einen schönen Tag auf der Piste. SkifahrerInnen sollen sich auf das konzentrieren, was ihnen Spaß macht – nämlich Skifahren –, und sich nicht mit Druckstellen oder Schmerzen beim Skifahren beschäftigen müssen.



XXL empfiehlt Bootfitting, um die Skischuhe optimal an die Füße anzupassen, Schmerzen zu vermeiden sowie noch mehr Fahrspaß und Komfort beim Skifahren zu erleben. Dank Bootfitting passen Skischuhe wie angegossen.

Bootfitting ist der Begriff für das maßgeschneiderte bzw. individuelle Anpassen von Skischuhen. Mittels Wärmebehandlung wird der Skischuh perfekt an die Anatomie des Fußes angepasst. Durch die professionelle Anpassung der Schale, des Innenschuhs und der perfekten Position des Fußes durch eine Einlagesohle im Schuh gehören Druckstellen, Sohlenbrennen und einschlafende Füße der Vergangenheit an. Um die Anpassung perfekt durchzuführen, benötigen die Bootfitting-SpezialistInnen bei XXL nur 10 bis 15 Minuten.

Bootfitting wird in allen XXL-Filialen durchgeführt. Wenn der Skischuh bei XXL gekauft wird/wurde, ist das Bootfitting kostenlos. Für das Bootfitting aller anderen Skischuhe verrechnet XXL einen Preis von 19,90 €.