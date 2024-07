"Jedermann" in Salzburg: Buhlschaft ist 2024 freizügig auf der Bühne

Von 20. Juli bis 28. August begeistert der "Jedermann" wieder das Publikum der Salzburger Festspiele. Mit neuer Inszenierung, neuen Ensemble und neunen Bühnenkostümen.

Die Rolle der Buhlschaft im Traditionsstück "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen zieht jedes Jahr nicht nur Theaterliebhaber, sondern auch Modebegeisterte in ihren Bann. Die Bühnenkostüme des Stücks sind stets ein Highlight, und die diesjährige Buhlschaft, gespielt von Salzburg-Neuling Deleila Piasko, überrascht das Publikum mit einem vollkommen neuen Look.

Eröffnung im Bademantel

Deleila Piasko sorgt mit ihrem ersten Auftritt für Aufsehen: Bei der Fotoprobe am Mittwochabend erscheint die Buhlschaft in der Einführungsszene besonders freizügig – in einem knappen lachsfarbenen Bademantel.

© APA/ BARBARA GINDL ×

Eine so luftige Wahl gab es in der mittlerweile mehr als 100-jährigen Aufführungsgeschichte noch nie.

© APA/ BARBARA GINDL ×

Doch keine Sorge: Für die prunkvolle Party, die der Jedermann schmeißt, putzt sich die Buhlschaft ordentlich heraus. Piasko und Philipp Hochmair als neuer Jedermann treten dafür im Partnerlook auf.

© APA / BARBARA GINDL ×

Die lange Abendrobe und der Smoking strahlen im goldenen Paisley-Muster mit dramatischen Details. Der lange Rock der Buhlschaft wird dann gegen ein figurbetonendes Midikleid getauscht.

© APA / BARBARA GINDL ×

Frischer Wind für die Salzburger Festspiele

In den letzten Jahren trug die Buhlschaft oft hochgeschlossene, klassische, fast archaische Outfits in Weiß und Pastelltönen, die Unschuld und Reinheit symbolisierten. Doch die diesjährige Buhlschaft bringt frischen Wind in die Salzburger Festspiele. Mit modernen und sinnlichen Outfits setzt Deleila Piasko in ihren Bühnenlooks neue Maßstäbe und zeigt, dass Tradition und Moderne perfekt harmonieren können. Die geschickte Kombination von klassischen und zeitgenössischen Designs macht das Traditionsstück am Domplatz garantiert zu einem Modehighlight des Sommers.