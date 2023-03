J.LO: So knallhart ist ihr tägliches Training

Sängerin Jennifer Lopez investiert viel Zeit und Geld in ihren Luxus-Body.

Sportlich. Von einem Körper wie J.LOs können die meisten nur träumen. Schließlich bedarf es dafür eines strengen Fitnessprogramms, um auf dem roten Teppich so gut auszusehen. Wie hart dieses tatsächlich ist, verriet sie zuletzt in einem Interview. Täglich stehe die 53-Jährige um 4.45 Uhr auf, um laufen zu gehen, sei ihr Terminkalender noch so voll.





Die Sängerin setzt auf einen Work-Out-Mix



Neben den täglichen Laufrunden setzt die Sportskanone auf Kickboxen, Zirkeltraining, Core-Arbeit, Ausfallschritte und Burpees. Sie mischt ihre Workout-Moves, versucht sich ständig weiterzuentwickeln, herauszufordern und zu motivieren.

© Instagram / J.LO

„Fitness ist ein wichtiger Teil meines Lebens!“, so Lopez. Für sie sei Sport essenziell – für ihre körperliche wie auch ihre geistige Gesundheit. Diese knallharte Disziplin kann man jedenfalls deutlich sehen. Denn von nichts, kommt nichts.