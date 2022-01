Ihre Woche im Sterne-Check

Star-Astrologin Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Venus und Merkur zeigen akuten Gesprächsbedarf auf, statt vorzeitig das Handtuch zu werfen. Stellen Sie sich den Problemen!

Gesundheit: Setzen Sie Ihre Kraft ab Dienstag sehr konzentriert ein!

Beruf: Wer andere überzeugen will, sollte nicht einfach vorpreschen, sondern geduldig argumentieren.

Stier



Liebe: Montag, Donnerstag und Freitag sind die besten Tage für die Liebe. Nur nicht zu pragmatisch, lassen Sie mehr Romantik zu!

Gesundheit: Seien Sie am Dienstag und Mittwoch ein bisschen vorsichtiger! Und vor allem auch aufmerksamer!

Beruf: Konflikte könnten sich Mitte der Woche zuspitzen. Ab Donnerstag bekommen Sie Unterstützung.

Zwillinge



Liebe: Mit einer einfühlsamen und großzügigen Haltung können Sie bis Mittwoch punkten. Ab Donnerstag aber cooler und vernünftiger!

Gesundheit: Fuß vom Gaspedal am Donnerstag und Freitag! Nehmen Sie sich lieber mehr Zeit für Ihre Schönheit!

Beruf: Konfliktgeladenes Klima ab Mittwoch. Finden Sie Lösungen, mit denen alle gut zurecht kommen!

Krebs



Liebe: Wenn Sie auf Ihren Erwartungen bestehen, ernten Sie nur Frust. Wo Vernunft waltet, gibt es ab Donnerstag eine neue Chance.

Gesundheit: Schauen Sie bis Montag besser auf sich! Ab Dienstag dürfen Sie dann wieder mehr Fahrt aufnehmen.

Beruf: Warten Sie mit finanziellen Belangen lieber bis Donnerstag zu! Da haben Sie bessere Karten.

Löwe



Liebe: Am Dienstag und Mittwoch stehen Sie hoch im Kurs, wenn Sie ernsthafte Absichten haben und der Stimme der Vernunft folgen.

Gesundheit: Am wichtigsten ist es, dass Sie Ihre Nerven schonen und sich entspannen. Speziell ab Dienstag.

Beruf: Keine gute Idee, Ihre Vorstellungen unbedingt durchsetzen zu wollen. Handeln Sie pragmatisch!

Jungfrau



Liebe: Verständnisvoll und einfühlsam, um die Unruhe, die Mars schürt, zu besänftigen! Lassen Sie am besten nur Ihr Herz sprechen.

Gesundheit: Es bleibt stressig und anstrengend. Vorsicht und Gelassenheit sind die besten Maßnahmen dagegen.

Beruf: Setzen Sie auf Kooperation! Seien Sie gesprächsbereit, um konstruktive Lösungen zu finden!

Waage



Liebe: Verständnis, Toleranz und Zurückhaltung bitte! Wo die Vernunft regiert, kriegt die Liebe ab Dienstag wieder Auftrieb.

Gesundheit: Schauen Sie besser auf Ihre Ernährung! Und nutzen Sie Donnerstag und Freitag für Ihre Schönheit!

Beruf: Bis Mittwoch ist Ihr diplomatisches Geschick gefordert. Finanzfragen ab Donnerstag klären!

Skorpion



Liebe: Dienstag und Mittwoch mehr Abstand halten! Ab Donnerstag sollten Sie einfach zur Stelle sein.

Gesundheit: Schonen Sie sich und Ihre Nerven am Dienstag und Mittwoch, schwimmen Sie einfach mit dem Strom!

Beruf: Bis Mittwoch könnten Konflikte eskalieren. Warten Sie mit Vorsprachen bis Donnerstag zu!

Schütze



Liebe: Am Dienstag und Mittwoch haben Sie wieder besonders viel Strahlkraft. Nur nicht zu stürmisch! Zurückhaltung kommt besser an.

Gesundheit: Verausgaben Sie sich bis Mittwoch nicht zu sehr! Sie werden ab Donnerstag Reserven benötigen.

Beruf: Denken Sie an Ihre Finanzen und arrangieren Sie sich am Donnerstag und Freitag pragmatisch!



Steinbock



Liebe: Diese Woche ist Geduld gefordert. Wenn Sie die und mehr Feingefühl aufbringen, werden Sie ab Donnerstag reichlich belohnt.

Gesundheit: Neuer Schwung ab Dienstag, Leistungshoch am Donnerstag und Freitag.

Beruf: Es wird heiß diskutiert. Sie können in Ruhe abwarten. Ab Donnerstag bekommen Sie alles hin.

Wassermann

Liebe: Jetzt sind Disziplin und Anpassungsfähigkeit gefordert. Verzichten Sie auf Diskussionen, seien Sie einfach verlässlich da!

Gesundheit: Halten Sie am Dienstag und Mittwoch Ihre Nerven im Zaum, statten Sie sich mit Gelassenheit aus!

Beruf: Man muss sich auf Ihr Wort verlassen können. Versprechen Sie nichts, das nicht sicher hält!

Fische



Liebe: Endlich kommt wieder etwas Romantik auf. Dafür sollten Sie aber von Dienstag bis Freitag nicht zur Spielverderberin werden.

Gesundheit: Zeit für neue Gesundheitsinitiativen. Sie könnten ab Dienstag ruhig etwas sportlicher werden.

Beruf: Finanzielle Belange erfordern viel mehr Genauigkeit und Disziplin. Vor allem ab Donnerstag.