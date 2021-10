Ihre Woche im Sterne-Check

Ihr Madonna-Horoskop bis zum 29.10. by Gerda Rogers.

Widder

Liebe: Gute Gesprächsbasis und bestimmt auch schöne Flirts bis Montag und ab Donnerstag. Zurückhaltung am Dienstag und Mittwoch!

Gesundheit: Nutzen Sie den Feiertag als echten Ruhe- und Erholungstag!

Beruf: Verhandlungen, Vorsprachen und Prüfungen am Montag! Vorstellungstermine aber ab Donnerstag!

Stier



Liebe: Seien Sie gesprächig und unternehmungslustig! Am Feiertag fühlt man sich an Ihrer Seite sicher besonders gut aufgehoben.

Gesundheit: Sie sollten sich wirklich mehr Bewegung verschaffen. Ab Donnerstag einen Gang zurückschalten!

Beruf: Verwehren Sie sich nicht gegen neue kreative Ansätze! Die könnten auch lukrativ ausfallen.

Zwillinge



Liebe: Geduldig und ehrlich miteinander zu reden ist jetzt am wichtigsten. Dann gibt es ab Donnerstag bestimmt einen Lichtblick.

Gesundheit: Beuten Sie sich nicht aus, auch wenn Sie über viel Energie verfügen. Gönnen Sie sich mehr Muße!

Beruf: Warten Sie mit Gesprächen und Verhandlungen bis Donnerstag zu! Das bringt bessere Ergebnisse.

Krebs



Liebe: Sehnen Sie sich nach Romantik und Kuscheln? Wenn Sie nicht klammern, könnte es ab Dienstag wieder mehr Zärtlichkeit geben.

Gesundheit: Ein verlängertes Wochenende wäre ideal. Gönnen Sie sich zumindest am Feiertag nichts als Ruhe!

Beruf: Sowohl der Montag als auch Donnerstag und Freitag sind gute Tage, um einen Konsens zu finden.

Löwe

Liebe: Familiensinn am Dienstag und Mittwoch, ganz starke Gefühle am Donnerstag und Freitag.

Gesundheit: Sie starten schwungvoll in die Woche. Übernehmen Sie sich aber am Donnerstag und Freitag nicht!

Beruf: Ideal für Meetigs und Verhandlungen: Der Montag. Vorstellungstermine lieber ab Donnerstag.

Jungfrau

Liebe: Nutzen Sie ab Donnerstag die Chance auf mehr Harmonie.

Gesundheit: Wer sich am Feiertag Ruhe verordnet, hat ab Donnerstag mehr Energie.

Beruf: Bleiben Sie fair und kooperativ im Gespräch! Ab Donnerstag ist es leichter, sich zu einigen.



Waage



Liebe: Ziehen Sie sich am Dienstag und Mittwoch etwas zurück! Ab Donnerstag schlägt Ihr Herz wieder höher.

Gesundheit: Am Feiertag sollten Sie aber endlich einmal wirklich abschalten.

Beruf: Geduldiges Verhandeln lohnt sich. Wo es hakt, lässt sich ab Donnerstag ein Konsens erzielen.

Skorpion



Liebe: Nehmen Sie alles lockerer und leichter, dann lässt man am Dienstag und Mittwoch mehr Nähe zu! Danach aber wieder loslassen!

Gesundheit: Steigendes Energielevel bis Mittwoch. Ab Donnerstag aber vorsichtiger und ja nicht zu ehrgeizig!

Beruf: Es geht immer noch um vernünftige Kompromisse. Es wäre klüger, ab Donnerstag einzulenken.

Schütze



Liebe: Wenn Sie sich anpassungsfähiger zeigen, wird es sicher harmonischer. Und umso leidenschaftlicher am Donnerstag und Freitag.

Gesundheit: Ansteigende Formkurve bis Freitag. Gönnen Sie sich trotzdem am Feiertag ein bisschen mehr Ruhe!

Beruf: Erst einmal Missverständnisse geduldig klären! Donnerstag und Freitag sind Ihre Erfolgstage.



Steinbock



Liebe: Im Gespräch bleiben, um Verstimmungen ab Dienstag vorzubeugen. Verständnis und Geduld könnten ab Donnerstag belohnt werden.

Gesundheit: Tipp der Woche: Am Feiertag komplett abschalten und auch am Mittwoch noch im Schongang bleiben!

Beruf: Probleme könnten am Mittwoch kulminieren. Kooperativ einzulenken lohnt sich auch finanziell.

Wassermann



Liebe: Ab Dienstag sollten Sie sich aber einfühlsamer und verständnisvoller zeigen.

Gesundheit: Alles im grünen Bereich bis Mittwoch. Ab Donnerstag sollten Sie bereit sein, Hilfe anzunehmen.

Beruf: Prüfungen und Vorsprachen am Montag. Am Donnerstag und Freitag lieber mehr auf andere hören!

Fische



Liebe: Nur keine Ausflüchte! Ohne Kommunikation geht es nicht. Gesprächsbereitschaft ermöglicht auch wieder mehr Nähe ab Dienstag.

Gesundheit: Ab dem Feiertag sind Sie wieder viel besser drauf.

Beruf: Wer sich um eine gute Gesprächsbasis bemüht, kommt mit seinen Intentionen viel besser voran.