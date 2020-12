Ihre Woche im Sterne-Check

Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut!

Wir wird die kommende Woche? Star-Astrologin Gerda Rogers kennt die Antwort!

Widder

Liebe: Dem leidenschaftlichen Wochenende könnten etwas ernüchternde Tage folgen. Ruhe bewahren, ab Freitag läuft es umso besser!

Gesundheit: Teilen Sie sich Ihre Kräfte besser ein, denn Mittwoch und Donnerstag werden sicher anstrengend!

Beruf: Verfolgen Sie Ihre Pläne nicht mit zu viel Nachdruck, verhandeln Sie etwas diplomatischer!

Stier

Liebe: Wo die Vernunft regiert, könnten schon ab Montag wieder mehr Ruhe und Harmonie einkehren und den Weihnachtsfrieden sichern.

Gesundheit: Bessere Nerven und wieder viel mehr Energie. Ihren Kreislauf sollten Sie aber trotzdem schonen.

Beruf: Warten Sie mit Verhandlungen lieber bis Mittwoch zu! Da ist man bestimmt kompromissbereiter.

Zwillinge

Liebe: Hüten Sie sich vor Diskussionen am Montag und Dienstag! Ab Mittwoche klappt die Verständigung wieder wesentlich besser.

Gesundheit: Die Nerven sind jetzt wieder mal Ihre Schwachstelle. Durchatmen, speziell Montag und Dienstag!

Beruf: Rechthaberei bringt doch nichts. Wer sich geduldiger zeigt, findet ab Mittwoch gute Lösungen.

Krebs

Liebe: Noch ist Ihnen Venus sehr gewogen. Jetzt ist es vor allem wichtig, Differenzen in konstruktiven Aussprachen zu bereinigen.

Gesundheit: Auch wenn Sie gestresst sind, wirken Sie sicher attraktiv. Schönheitspflege macht sich bezahlt.

Beruf: Grundsatzdiskussionen sollten Sie auf nächste Woche vertagen. Oder kompromissbereit einlenken.

Löwe

Liebe: Jetzt lässt es sich immerhin schon viel besser reden. Nutzen Sie die Chance, Probleme vernünftig und einsichtig auszuräumen.

Gesundheit: Kreislaufmäßig ein wenig angeschlagen? Am Freitag sollten Sie unbedingt ein wenig zurückschalten.

Beruf: Merkur hilft Ihren Plänen auf die Sprünge. Warten Sie aber mit Präsentationen bis Mittwoch zu!

Jungfrau

Liebe: Am Montag und Dienstag schließt man Sie bestimmt fest ins Herz. Besonders leidenschaftlich kann es dann ab Freitag werden.

Gesundheit: Merkur zeigt, dass Ihre Nerven wieder sehr empfindlich sind. Daher langsamer und vorsichtiger!

Beruf: Der Diskussionsbedarf nimmt zu. Seien Sie bereit, Ihre Pläne und Lösungsansätze zu überdenken!

Waage

Liebe: Am Mittwoch und Donnerstag sind Sie sehr begehrt. Prüfen Sie Ihre Gefühle genau, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!

Gesundheit: Der Stresspegel steigt im Laufe der Woche wieder an. Ruhe bewahren am Mittwoch und Donnerstag!

Beruf: Schließen Sie sich neuen Ideen und Perspektiven an! Die erhöhen auch Ihre Erfolgsaussichten.

Skorpion

Liebe: Sie sollten mehr Gesprächsbereitschaft zeigen, flexibler sein und weniger Druck machen. Ab Freitag wird es richtig heiß.

Gesundheit: Der vernünftige und maßvolle Umgang mit Genüssen ist in dieser Woche wieder besonders wichtig.

Beruf: Lassen Sie alte Ideen und Pläne los, öffnen Sie sich für neue Möglichkeiten und Perspektiven!

Schütze

Liebe: Man hängt an Ihren Lippen. Mit schönen Worten ist es aber nicht getan. Die Liebe braucht viel mehr Hingabe und Leidenschaft.

Gesundheit: Sie sind sehr konzentriert und fokussiert. Seien Sie aber am Montag und Dienstag vorsichtiger!

Beruf: Ihre Ideen sind im Vormarsch. Wer andere dafür gewinnen will, muss fachkundig argumentieren.

Steinbock

Liebe: Verzichten Sie am Montag und Dienstag auf Diskussionen! Auf gefühlvolle Weise lässt sich die Liebe viel besser stimulieren.

Gesundheit: Feiner Wochenstart, am Mittwoch und Donnerstag aber kürzer treten! Ab Freitag läuft es wieder.

Beruf: Denken Sie nicht nur pragmatisch, gehen Sie auch aufmerksam mit den Bedürfnissen anderer um!

Wassermann

Liebe: Zurückhaltung ist immer noch wichtig. Aber das Verständnis für einander nimmt zu, Aussprachen klappen bereits viel besser.

Gesundheit: Zusehends bessere Konzentration und stärkere Nerven. Ihre Formkurve steigt bis Donnerstag an.

Beruf: Auch die Gesprächs- und Verhandlungsbasis wird besser. Warten Sie mit Klärungen bis Mittwoch!

Fische

Liebe: Lieber mehr Abstand am Montag und am Dienstag! Wie sehr Ihnen Venus immer noch gewogen ist, werden Sie am Freitag merken.

Gesundheit: Sind Ihre Nerven schon in Mitleidenschaft gezogen? Sie sollten sich mehr Ruhephasen verordnen.

Beruf: Schwieriges Verhandlungsklima, speziell bis Dienstag. Arrangieren Sie sich daher ab Mittwoch!