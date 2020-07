Ihre Astro-Woche

Star-Astrologin Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut: So wird die kommende Woche!

WIDDER

21. 3. BIS 20. 4.

Liebe: Überstürzen Sie nichts, lassen Sie sich ein bisschen mehr Zeit! Schauen Sie sich sehr genau an, was wirklich passt und was nicht!



Gesundheit: Mars schürt Ihre Entschlossenheit, aber Saturn und Merkur strapazieren Ihre Geduld. Viel cooler!



Beruf: Widerstände müssen wohlüberlegt überwunden werden. Es geht um nachhaltige Lösungen. Gesprächsbereit und kooperativ!