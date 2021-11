Ihre Astro-Woche im Check

Star-Astrologin Gerda Rogers hat für Sie in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Es ist die letzte Woche, in der Ihnen Venus sehr gewogen ist. Nutzen Sie Ihre Chancen, denn danach kann es kritisch werden!

Gesundheit: Neue Energie: Die Mars-Opposition ist überstanden. Tun Sie jetzt aber mehr für Ihre Schönheit!

Beruf: Zeit, einen Neustart anzupeilen. Bringen Sie aber noch in Ordnung, was der Erledigung harrt!

Stier



Liebe: Keine Zeit für die Liebe? Muten Sie dem Partner nicht zu viel zu, Sie werden emotionale Rückendeckung gebrauchen können!

Gesundheit: Werden Sie vorsichtiger und teilen Sie sich Ihre Kräfte sparsamer ein, speziell ab Donnerstag!

Beruf: Seien Sie auf große Herausforderungen gefasst. Bloß keine Konfrontationen, lenken Sie ein!

Zwillinge



Liebe: Die Venus-Opposition ist nach dieser Woche überstanden. Es wird Zeit, einen ernsthaften, vernünftigen Weg einzuschlagen.

Gesundheit: Ab Dienstag dürfen Sie sich richtig ins Zeug legen!

Beruf: Nutzen Sie den Dienstag und Mittwoch für Vorsprachen, Prüfungen und wichtige Verhandlungen!

Krebs



Liebe: Sie steuern auf eine Venus-Opposition zu, die Krisen und Frust bringen könnte. Jetzt sollte pure Vernunft den Ton angeben.

Gesundheit: Mars verleiht Ihnen einen enormen Energieschub. Ideal auch, um alte Schwächen auszukurieren.

Beruf: Gedulden Sie sich mit Ihren Vorhaben noch etwas. Ende der Woche kommt Ihnen Merkur zu Hilfe.

Löwe



Liebe: Bis Freitag ist Ihnen Venus noch sehr gewogen. Sie täten gut daran, mit dieser Gunst sehr verantwortungsbewusst umzugehen.

Gesundheit: Mars wird in Verbindung mit Saturn zum großen Energieräuber. Legen Sie daher den Schongang ein!

Beruf: Geben Sie in Streitfragen nach und seien Sie endlich bereit, kleinere Brötchen zu backen!

Jungfrau



Liebe: Venus liegt nur noch bis Freitag mit Ihnen im .Clinch, dann geht endlich wieder die Sonne auf. Gedulden Sie sich also noch!

Gesundheit: Mars versorgt Sie mit guter neuer Energie und mental sind Sie schon bald wieder stärker denn je.

Beruf: Seien Sie bis Freitag diplomatisch, zurückhaltend und kompromissbereit! Setzen Sie auf Zeit!



Waage



Liebe: Noch gedeiht die Liebe, aber Venus kündigt schon Probleme an. Nutzen Sie deshalb diese Woche für vorbeugende Bereinigungen!

Gesundheit: Weniger Energie, dafür aber auch weniger Stress. Gute Voraussetzungen, um sich zu regenerieren.

Beruf: Dienstag und Mittwoch sind noch sehr gute Tage für erfolgreiche Abschlüsse. Nutzen Sie sie!

Skorpion



Liebe: Jetzt erwachen Ihr Eroberungsdrang und Ihr Ehrgeiz wieder. Lassen Sie sich lieber Zeit, es läuft Ihnen sicher nichts davon!

Gesundheit: Mars bringt Power, aber auch Stress und Risken. Gehen Sie vorsichtig und sehr kontrolliert vor!

Beruf: Ja nicht zu viel Druck, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut! Vernunft ist wichtiger.

Schütze



Liebe: Sie sollten ernst machen, denn so wohlgesinnt ist Ihnen Venus bald lange nicht mehr. Die Liebe muss alltagstauglich werden.

Gesundheit: Etwas maßvoller am langen Wochenende! Nutzen Sie diese Woche noch nachhaltig für Ihre Schönheit!

Beruf: Neue Ansätze und neue Konzepte sind gefordert. Lösungen sollten aber nicht zu kompliziert sein.



Steinbock



Liebe: Sie steuern auf ein neues Liebeshoch zu. Werden Sie nur nicht ungeduldig! Üben Sie sich bis Mittwoch noch in Gelassenheit!

Gesundheit: Mars ist Ihnen wieder gewogen. Sie sind wie ausgewechselt und haben wieder viel mehr Energie.

Beruf: Gedulden Sie sich mit Ihren Plänen noch bis Ende der Woche, dann gibt ihnen Merkur Auftrieb.

Wassermann



Liebe: Mars und Saturn setzen Sie unter Druck und auch der Liebe Schaden zufügen. Verlässlichkeit wird zum wichtigsten Kriterium.

Gesundheit: Wappnen Sie sich gegen sehr anstrengende Wochen. Leben Sie gesünder und werden Sie vorsichtiger!

Beruf: Bringen Sie Wichtiges bis Mittwoch unter Dach und Fach, danach ändern sich die Prioritäten!

Fische



Liebe: Das Blatt beginnt sich schon zu wenden. Nach dieser Woche der Bereinigungen, kommt die Liebe wieder in ruhiges Fahrwasser.

Gesundheit: Mars weckt Ihre Lebensgeister wieder, aber erst einmal sollten Sie sich gründlich regenerieren.

Beruf: Arrangieren Sie sich bis Mittwoch vernünftig, ab Donnerstag geht es endlich zügig aufwärts.