Ihr Madonna-Horoskop vom 29.5. bis 4.6.

Die Star-Astrologin hat für Sie in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Venus steht ab Donnerstag im Krebs. Wer dann nicht bereit ist, mehr Nähe zuzulassen, muss mit einer Nachdenkpause rechnen.



Gesundheit: Dienstag bis Donnerstag haben Sie wieder mehr Energie. Ab Freitag sollten Sie aber kürzer treten.



Beruf: Erst mal einen Schritt zurück, statt Streit zu provozieren! Auch Ihren Finanzen zuliebe.

Stier





Liebe: Ein noch etwas unruhiges Klima bis Montag. Ab Dienstag wird es schon harmonischer, sodass sich alles zum Besseren wendet.



Gesundheit: Tanken Sie diese Woche noch viel Energie, um für anstrengendere Wochen besser gerüstet zu sein.



Beruf: Ab Dienstag kommen Sie mit Ihren Vorhaben gut voran. Bleiben Sie trotzdem gesprächsbereit!

Zwillinge





Liebe: Gehen Sie sehr achtsam mit Gefühlen und Beziehungen um. Es wird Zeit, das Zusammengehörigkeitsgefühl nachhaltig zu stärken.



Gesundheit: Gute Form bis Montag. Hektische Tage aber ab Dienstag. Tempo drosseln und das Pensum reduzieren!



Beruf: Überdenken Sie Ihre Pläne nochmals, lassen Sie Differenzen und Konflkte nicht eskalieren!

Krebs





Liebe: Ab Dienstag sollten Singles die Augen weit offenhalten. In bestehenden Beziehungen blüht das Miteinander wieder voll auf.



Gesundheit: Die perfekte Woche für Schönheitsmaßnahmen. Schonen Sie sich ab Freitag aber ein bisschen mehr!



Beruf: Wenn Sie auch andere Meinungen miteinbeziehen, setzen Sie bis Donnerstag Ihre Ideen durch.

Löwe





Liebe: Neugier und Abenteuerlust haben demnächst ausgedient. Man braucht viel mehr Einfühlungsvermögen, seelische Wärme und Nähe.



Gesundheit: Es ist eine sehr gute Woche, um Lebens- und Ernährungsgewohnheiten zu überdenken und zu ändern.



Beruf: Gehen Sie lieber auf Nummer sicher, statt sich mit neuen Ideen finanziell zu übernehmen!

Jungfrau





Liebe: Ab Donnerstag ist Ihnen Venus wieder gewogen. Daher cool und geduldig bleiben und in Streitfragen konsensbereit einlenken!



Gesundheit: Physisch sind Sie stark, Venus lässt Sie wieder aufblühen, nur Ihre Nerven sollten Sie schonen!



Beruf: Wenn Sie sich zu Zugeständnissen bereit finden, wird das Teamwork wieder viel angenehmer.





Waage



Liebe: Bis Mittwoch ist Ihnen Venus noch gewogen. Danach könnte es ziemlich kritisch werden. Nehmen Sie sich an der eigenen Nase!



Gesundheit: Sie sollten jetzt besser auf Ihr Aussehen achten. Und am Freitag lieber den Fuß vom Gas nehmen.



Beruf: Vorsichtiger in finanziellen Fragen und im Umgang mit anderen! Streit kann teuer werden.

Skorpion





Liebe: Zärtlichkeit und Leidenschaft liegen in der Luft. Ab Donnerstag verhelfen Venus und Mars der Liebe zu neuen Höhenflügen.



Gesundheit: Sie haben jetzt nicht nur sehr viel Energie, dank Mond und Venus blüht auch Ihre Schönheit auf.



Beruf: Vorstellungstermine von Dienstag bis Donnerstag! Gute Tage auch, um Finanzielles zu regeln.

Schütze





Liebe: Am Donnerstag haben Sie endlich die frustrierende Venus-Opposition überstanden. Neue Chancen tun sich schon am Freitag auf.



Gesundheit: Dienstag bis Donnerstag steigt die nervliche Anspannung wieder. Ruhe bewahren, tief durchatmen!



Beruf: Vorsprachen am Montag, aber dann keine Diskussionen bis Donnerstag! Tun Sie, was zu tun ist!





Steinbock



Liebe: Ab Donnerstag steht Venus in Opposition zu Ihrer Sonne. Seien Sie vorsichtig, sonst kann auch Bewährtes in Gefahr geraten!



Gesundheit: Gute Form bis Donnerstag. Powern Sie sich nicht zu sehr aus und ab Freitag lieber vorsichtiger!



Beruf: Wer nicht nachgibt, könnte auch finanzielle Nachteile erleiden. Einigen Sie sich bis Mittwoch!

Wassermann





Liebe: Bis Montag darf noch locker geflirtet werden, dann sollten Sie aber mehr Nähe zulassen, sonst verliert man das Interesse.



Gesundheit: Diese Woche kommt es vor allem auf Konzentration an. Lassen Sie sich auch einmal durchchecken!



Beruf: Zu Prüfungen und Verhandlungen am Montag! Ab Dienstag sollten Sie in Streitfragen vermitteln.

Fische





Liebe: Ab Donnerstag ebnen Venus, Mars und Jupiter Ihrem Liebesglück den Weg. Auch in Partnerschaften kehrt wieder Harmonie ein.



Gesundheit: Stark sind Sie ja und Venus sorgt jetzt auch noch für mehr Wohlbefinden. Nur die Nerven schonen!



Beruf: Bis Donnerstag kommen Sie mit Ihren Vorhaben - auch dank neuer Unterstützung - zügig voran.