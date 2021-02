Horoskop: So wird Ihre Woche

Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Der Februar neigt sich dem Ende zu, am Samstag erwartet uns ein Vollmond. Was uns in den kommenden Tagen erwartet, weiß Star-Astrologin Gerda Rogers.

Widder

Liebe: Sie brauchen nichts zu erzwingen, hören Sie einfach mal auf Ihr Gefühl, dann läuft es ab Freitag schon wesentlich besser.

Gesundheit: Sie tun gut daran, ab Montag ein wenig zurückzuschalten, bevor der Stress noch überhand nimmt.

Beruf: Schwieriges Gesprächs- und Verhandlungsklima. Sie sollten bis Freitag geduldig taktieren.

Stier

Liebe: Ende der Woche wendet sich das Blatt endlich. Es wäre also unsinnig, sich ab Mittwoch zu Kurzschlüssen verleiten zu lassen.

Gesundheit: Ab Mittwoch könnte es wieder sehr stressig werden. Durchatmen, cool bleiben und Nerven schonen!

Beruf: Warten Sie mit Prüfungen, Verhandlungen und wichtigen Entscheidungen lieber noch etwas zu!

Zwillinge

Liebe: Nutzen Sie diese Woche noch Ihre Chancen! Unter der Fische-Venus ab Freitag gehören Sie bestimmt nicht zu den Bervorzugten.

Gesundheit: Ein bisschen ruhiger, langsamer und gesundheitsbewusster! Und ab Freitagabend nur noch relaxen!

Beruf: Kontrollieren Sie jetzt noch einmal alles genau, bevor Sie mit mit neuen Projekten loslegen!

Krebs

Liebe: Ihre Chancen sind schon im Steigen begriffen. Auch in alten Beziehungen wird es ab Freitag wieder bedeutend harmonischer.

Gesundheit: Am Montag und Dienstag sind Sie sehr empfindlich. Seien Sie vorsichtiger und schonen Sie sich!

Beruf: Gut, wenn Sie noch misstrauisch sind. Es ist eine wichtige Woche für notwendige Korrekturen.

Löwe

Liebe: Zwischen Mittwoch und Freitag könnten sich Probleme noch einmal zuspitzen. Wer verständnisvoll ist, löst sie konstruktiv.

Gesundheit: Schalten Sie ab Mitte der Woche wieder einen Gang zurück, Sie könnten sich sonst überfordern.

Beruf: Lieber einen Schritt zurück, um Ordnung in Ihre Finanzen zu bringen und sich abzusichern.

Jungfrau

Liebe: Diese Woche ist definitiv zu klären, wo Ihre Prioritäten liegen. Altes bewahren oder definitiv einen neuen Anfang setzen?

Gesundheit: Tanken Sie viel Kraft, Ruhe und Gelassenheit, um sich gegen neue Herausforderungen zu wappnen!

Beruf: Lassen Sie sich auf kein finanzielles Risiko ein. Schwenken Sie jetzt auf einen Sparkurs ein!

Waage

Liebe: Werden Sie einfühlsamer und verständnisvoller! Mit Ihrer bewährten Kompromissbereitschaft fahren Sie bestimmt viel besser.

Gesundheit: Mühsame Tage am Montag und Dienstag. Gehen Sie es lieber locker und bloß nicht zu ehrgeizig an!

Beruf: Es kommt auf Ihr Verhandlungsgeschick an. Es wäre klüger auch ein wenig zurückzustecken.

Skorpion

Liebe: Versuchen Sie doch einmal auf eine besonders einfühlsame Art, dann könnte sich Ende der Woche alles zum Bessseren wenden.

Gesundheit: Sie starten gut und motiviert in die Woche, sollten aber ab Mittwoch lieber etwas kürzer treten.

Beruf: Lieber nachgeben, um sich zu einigen! Dann geht es ab Freitag finanziell wieder aufwärts.

Schütze

Liebe: Gehen Sie mit Ihrem Gegenüber viel sanfter und achtsamer um, sonst könnte es ab Ende der Woche ziemlich turbulent werden.

Gesundheit: Sie steuern auf anstrengende Wochen zu. Es wird somit Zeit, gut auf Ihre Lebensweise zu achten!

Beruf: Legen Sie mehr Kompromissbereitschaft an den Tag, um sich finanzielle Nachteile zu ersparen!

Steinbock

Liebe: Lockern Sie Ihre strengen Regeln endlich ein bisschen! Verständisvoller und entgegenkommender fahren Sie bestimmt besser.

Gesundheit: Achten Sie besser auf Ihren Flüssigkeitshaushalt und auf Ihre Ernährung, besonders bis Mittwoch!

Beruf: Ihr praktischer Verstand ist gefordert, um für Streitfragen vernünftige Lösungen zu finden.

Wassermann

Liebe: Bis Donnerstag steht Venus noch in Ihrem Zeichen. Sagen Sie endlich ja, um die Liebe zu stärken und nachhaltig zu festigen!

Gesundheit: Die großen Anstrengungen sind bald überstanden. Ab Mittwoch aber noch einmal sehr vorsichtig!

Beruf: Ohne Kompromisse geht es nicht. Stecken Sie also lieber zurück, statt zu viel zu verlangen!

Fische

Liebe: Venus steht ab Freitag in Ihrem Zeichen. Sie dürfen aber ruhig schon ab Montag näher rücken. Man fühlt sich wohl bei Ihnen.

Gesundheit: Montag und Dienstag sind ideale Tage, um sich zu pflegen - auch im Dienste Ihrer Attraktivität.

Beruf: Es geht finanziell aufwärts. Auch das Zusammenwirken mit anderen klappt wieder viel besser.