Horoskop: So wird die letzte Woche des Jahres

Ihr Astro-Check by Gerda Rogers.

Star-Astrologin Gerda Rogers hat für Sie in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Eine vernüftige, pragmatische Haltung sorgte an den Feiertagen für Ruhe. Bleiben Sie aber auch ab Montag friedlich!

Gesundheit: An körperlicher Kraft mangelt es Ihnen sicher nicht. Sie sollten aber Ihre Emotionen bezähmen.

Beruf: Warten Sie mit Initiativen lieber bis Mitte der Woche zu! Angespanntes Klima bis Dienstag.

Stier

Liebe: Genießen Sie das Liebeshoch! Bis Donnerstag ist es dann aber wichtig, mehr Toleranz an den Tag zu legen.

Gesundheit: Sie sollten auch unter der Woche besser auf Ihre Schönheit achten und sich Zeit dafür nehmen!

Beruf: Viel diplomatischer bis Donnerstag! Offene Streitigkeiten halten Sie sicher nur unnötig auf.

Zwillinge

Liebe: Ab Montag steigt das Stimmungsbarometer endlich wieder. Gehen Sie aber mit Ihrem Sympathiebonus verantwortungsbewusst um!

Gesundheit: Immer mit der Ruhe! Wer sich andauernd stressen lässt, ist am Freitag sicher voll ausgepowert.

Beruf: Einigen Sie sich geduldig am Montag und Dienstag. Ein neuer Ansatz ab Mittwoch wäre optimal.

Krebs

Liebe: Wahren Sie den Frieden auch nach den Feiertagen! Für grundlegende Klärungen

sind Mittwoch und Donnerstag die idealen Tage.

Gesundheit: Starten Sie gelassen in die Woche! Ab Mittwoch steigt Ihr Energie- und Motivationslevel wieder.

Beruf: Provozieren Sie bis Dienstag keine Diskussionen! Ab Mittwoch redet es sich bestimmt besser.

Löwe

Liebe: Vernünftig, verlässlich und charmant starten Sie am besten in die Woche. Halten Sie sich aber ab Mittwoch unbedingt zurück!

Gesundheit: Auf das rechte Maß kommt es an, sonst könnte diese Woche eine Stimmungs-Hochschaubahn werden.

Beruf: Wer sich bis Dienstag kompromissbereit arrangiert, braucht sich ab Mittwoch nicht zu ärgern.

Jungfrau

Liebe: Lassen Sie dem Weihnachtsliebeshoch entspannte Tage folgen! Wer zu viel erwartet, muss am Freitag auf Frust gefasst sein.

Gesundheit: Nehmen Sie den Fuß vom Gas und gönnen Sie sich mehr Ruhe! Nicht zuletzt Ihrem Aussehen zuliebe.

Beruf: Es wäre besser, etwas zurückzustecken und sich so zu arrangieren, dass alle zufrieden sind.



Waage

Liebe: Provozieren Sie Ihr Gegenüber am Montag und Dienstag nicht! Sonst könnte es ab Mittwoch wieder mal ans Eingemachte gehen.

Gesundheit: Schönheitspflege und Entspannung sind die Themen der Woche. Nutzen Sie Ihre Power konstruktiv!

Beruf: Sie dürfen sich ein wenig vernünftiger zeigen, wenn Sie von anderen Entgegenkommen erwarten.

Skorpion

Liebe: Freuen Sie sich auf Mittwoch und Donnerstag, denn da stehen Sie bestimmt hoch im Kurs. Man sollte mit Ihnen rechnen können.

Gesundheit: Jupiter hilft Ihnen ab Donnerstag, alles leichter zu nehmen. Viel Bewegung täte Ihnen auch gut.

Beruf: Am Mittwoch und Donnerstag hat Ihre Stimme viel Gewicht. Gut für Meetings und Vorsprachen.

Schütze

Liebe: Werden Sie jetzt nicht zu übermütig! Vernunft, Seriosität und Verlässlichkeit sind nach wie vor die wichtigsten Kriterien.

Gesundheit: Jupiter raubt Ihnen ein bisschen den Schwung und Sie tun gut daran, Ihr Tempo etwas zu drosseln.

Beruf: Gehen Sie offenen Fragen auf den Grund, statt sich mit oberflächlichen Lösungen zu begnügen!



Steinbock

Liebe: Sie dürfen ruhig ein bisschen romantischer werden. Dann wird Ihr Liebes- und Beziehungsglück auch von Jupiter begünstigt.

Gesundheit: Schönheitspflege tut Ihnen jetzt besonders gut. Ideal wären Pflegemaßnahmen mit Tiefenwirkung.

Beruf: Wenn Sie am Montag und Dienstag etwas kompromissbereiter sind, ersparen Sie sich viel Ärger.

Wassermann

Liebe: Am Montag und Dienstag ist man gerne bei Ihnen. Aber bitte ernsthafter, sonst hängen die Wolken ab Mittwoch wieder tiefer!

Gesundheit: Ansteigende Formkurve bis Dienstag. Am Mittwoch und Donnerstag sollten Sie sich aber schonen.

Beruf: Vorstellungstermine und Vorsprachen am Montag und Dienstag! Ab Mittwoch aber Ruhe bewahren!

Fische

Liebe: Jupiter hilft Ihrem Liebesleben ab Donnerstag wieder etwas auf die Sprünge. Lassen Sie aber nur nicht unter Druck setzen!

Gesundheit: Es läuft besser von Montag bis Donnerstag. Am Freitag den Stress nicht überhand nehmen lassen!

Beruf: Warten Sie mit Maßnahmen und Entscheidungen bis Mittwoch zu! Da bekommen Sie Unterstützung.