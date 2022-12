× Harry & Meghan: Die Reaktionen der Stars

"Harry und Meghan" auf Netflix: Bethenny Frankel, Gayle King und weitere Stars reagieren auf die Doku von Prinz Harry und Meghan Markle.

Am Donnerstag geht es in die 2. Runde: Die 2. Staffel von Harry und Meghan Doku startet auf Netflix. Die 1. Staffel (Start war am 8. Dezember) hat bereits hohe Wellen geschlagen, die Netflix-Doku ist in aller Munde. Während Stars wie Howard Stern und Bethenny Frankel Harry und Meghan kritisiert haben, haben andere Promis wie Maren Morris und Gayle King Prinz Harry und Meghan Markle gelobt, da die Dokumentation polarisiert.

Gemischte Reaktionen

Der Radiomoderator Howard Stern nannte das Paar "weinerliche Mädchen", nachdem er die "schmerzhaften" ersten drei Folgen durchgesessen hatte. Für ihn sei die Doku nur langweilig.

© Getty Images ×

Die amerikanische Schauspielerin und Komikerin Kathy Griffin meinte kürzlich "Sie haben sich auf Instagram kennengelernt. Prinz Harry blätterte gerade durch Instagram und suchte nach einer heißen Brünetten wie jeder andere Typ in L.A.". Sie sei von der Doku enttäuscht.

© Getty Images ×

Die TV-Persönlichkeit, Autorin und Unternehmerin Bethenny Frankel hatte den Vorschlag, das Paar hätte einen Dokumentarfilm über Frauenprobleme und Rassismus machen sollen, anstatt ihre Geschichte über die königliche Familie erneut zu erzählen. Sie habe das Gefühl, Harry und Meghan wollten mit der Doku Sympathiepunkte sammeln – jedoch genau das Gegenteil sei eingetreten.

© Getty Images ×

Der ehemalige CNN-Moderator Piers Morgan hat schon öfters Kund getan, es sei kein Fan von dem Paar. "König Charles muss diesen beiden giftigen Ratten alle verbleibenden Titel und Verbindungen zur königlichen Familie entziehen. Und muss es schnell tun, bevor sie die Monarchie zerstören."

Die US-amerikanische Countrysängerin Maren Morris nimmt das Paar hingegen in Schutz: "Dieser tiefe Hass und Ärger speziell auf Meghan Markle - hauptsächlich von Frauen, muss ich sagen - ist für mich unfassbar", sagte Morris auf TikTok. "Die Leute sagen: 'Oh, eine Frau sollte niemals einen Mann von seiner Familie trennen." Ähm, hast du diese Familie gesehen?"

Gegenwind

Auf Social Media wird das Paar scharf kritisiert, auch von Megans Familie kommt viel Kritik. Die Doku sei lächerlich und bestehe nur aus Lügen. Auf die Fortsetzung darf in jedem Fall gespannt sein.