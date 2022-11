Glamour-Gala mit wichtiger Botschaft

Prominente kämpfen für die Rechte anderer Frauen.

Botschaft. Seit mehr als 30 Jahren werden engagierte Frauen mit dem Glamour Women of the Year Award ausgezeichnet. Egal, ob sie Ärztinnen, Designerinnen, Musikerinnen, Schauspielerinnen oder Persönlichkeiten öffentlichen Interesses sind - eines haben sie alle gemeinsam: Sie alle setzen sich für mehr Rechte für Frauen und vor allem gegen Gewalt ein. Sie inspirieren Andere und regen zum. Nachdenken an.

Die Preisträger der diesjährigen Verleihung im The Grill & The Pool Restaurant in New York waren Schauspielerin Angela Bassett, die international tätige Aktivistin für das Recht auf Abtreibungen Dr. Rebecca Gomperts, Schauspielerin Jennifer Hudson, die amerikanische Aktivistin zur Prävention von Waffengewalt Shannon Watts, die Bürgerrechtsaktivistin und Designerin Aurora James, und die Snowboarderin Chloe Kim.