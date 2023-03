Gisele Bündchen tanzt sexy an der Stange

Gisele Bündchen ist das neue Gesicht für die Kampagne der portugiesischen Marke Arezzo. Das Label veröffentlichte jetzt erste Fotos und Videos auf Instagram. Im heißen Bodysuit mit tiefem V-Ausschnitt und zahlreichen weiteren aufreizenden Looks rekelt sich die 42-Jährige an einer Poledance-Stange und sieht dabei wie gewohnt umwerfend aus.

Elegant, zeitlos und ikonisch soll die neue Kollektion „My Turn“ sein.

Fiese Worte gegen Bündchen

Im letzten Jahr trennten sich das Traumpaar Tom Brady und Gisele Bündchen, nach 13 Jahren Ehe war Schluss. Zur Scheidung haben sich die beiden noch nicht geäußert. Allerdings Tom Bradys Umfeld, auf Twitter teilt Aubrey Huff ordentlich gegen das Model aus.

Ummm yea…@TomBrady is actually dating a 24 year old smoke show that’s 40 times hotter than this horse faced, attention seeking beanpole. Tom is doing just fine! pic.twitter.com/NBJ7Poy4hY