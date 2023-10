Gisele Bündchen: Model-Karriere habe sie "völlig fertig gemacht"

„Ich muss keine Rolle mehr spielen“, sagt Supermodel Gisele Bündchen und schockiert zugleich mit einem Interview über Selbstmordgedanken...

Strahlend, glücklich, schön und erfolgreich – so kennt man Gisele Bündchen. Sogar die Trennung der 43-jährigen Brasilianerin von Football-Star Tom Brady (46), dem Vater ihrer beiden Kinder Vivian Lake (10) und Benjamin (13), schien der Laufsteg-Schönheit nichts anhaben zu können. Doch nun ließ das Supermodel in einem Interview tief in ihre Seele blicken.

"So will ich nicht leben!"

„Ich konnte nicht atmen und fühlte mich als würde ich in einem Tunnel feststecken“, verriet Bündchen letzte Woche in einem Interview mit dem US-TV-Sender CBS, dass sie unter schweren Panikattacken zu leiden hatte. Nicht etwa erst im Zuge ihrer Eheprobleme – vielmehr hatte sie ihr Job als eines der bestbezahlten Models der Welt „völlig fertig gemacht.“ Gisele in dem Talk: „Ich wohnte im neunten Stock und musste die Treppe hinaufgehen, weil ich Angst hatte, im Aufzug steckenzubleiben und zu hyperventilieren. Ich hatte das Gefühl: So will ich nicht leben!“

© Getty Images Als Victoria's Secret Engel zählte Bündchen einst zu den beliebtesten Models der Welt. ×

Krisen überwunden

Überwunden habe sie heute zum Glück ihre Ängste – bereits 2018 berichtetet Gisele in ihrem Buch „Lessons: Mein Weg zu einem sinnerfüllten Leben“ über ihren Weg zu sich selbst. „Jetzt erlaube ich mir, mich als Gisele zu zeigen und nicht als die Rolle, die ich spielen musste“, so Bündchen. „Ich kann endlich ich selbst sein.“

Und als Gisele Bündchen bringt die leidenschaftliche Zweifach-Mama, die sich kürzlich für sich und ihre Kids eine 7,5 Hektar große Traum-Ranch in Florida zulegte, jetzt auch noch ein Kochbuch heraus. „Nourish“ heißt das Werk, das im Frühjahr erscheinen soll. „Die Leute fragen mich immer, was ich esse und wie ich fit bleibe. Und weil ich eine Leidenschaft für gutes Essen habe, verrate ich nun meine ganz einfachen, nahrhaften und köstlichen Rezepte, mit denen ich sonst meine Familie bekoche“, erklärt Bündchen.

© Getty Images Natürlich schön: Nach ihrer Trennung zeigt sich Bündchen wieder glücklich. ×

„Jetzt lebe ich!“

Auf die Köstlichkeiten seiner Exfrau muss Tom Brady zwar nun verzichten, trotz der Querelen um die Trennung verliert Gisele jedoch kein böses Wort über den Football-Star: „Ich bin so dankbar, dass er mir wundervolle Kinder geschenkt hat und wünsche ihm nur das Beste.“ Sie selbst genieße ihr neues Single-Leben jedenfalls in vollen Zügen. „Früher habe ich überlebt“, erinnert sich die 43-Jährige an ihre erfolgreichste Zeit als Model. „Jetzt lebe ich!“ Besser geht’s nicht.