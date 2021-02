Freundschaft in der Pandemie

Schildern Sie uns Ihre Erfahrungen!

Seit Beginn der Krise steht unser Leben Kopf. Auch unsere Freundschaften befinden sich auf dem Prüfstand, da der Kontakt zu den Liebsten nur eingeschränkt möglich ist. Wir wollen wissen inwiefern Corona Ihre freundschaftlichen Beziehungen beeinflusst hat. Haben Sie sich von manchen Personen entfremdet oder auf wundersame Weise sogar neue Freundinnen gefunden? Funktioniert der Kaffeeklatsch per Zoom oder haben Sie ganz andere Formen des Beisammenseins auf Distanz für sich gefunden? Erzählen Sie von den Freuden und Herausforderungen der Freundschaft in der Krise! Schreiben Sie uns ein Mail: madonna@oe24.at



Ausgewählte Einsendungen, gerne auch mit Foto, werden in einer der kommenden MADONNA-Ausgaben abgedruckt.