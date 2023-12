× Fit für die Adventzeit: Das hilft gegen Kater!

A little party... never killed nobody! Feiern Sie die Feste ruhig, wie sie fallen. Denn mit diesen Tipps bleiben der Körper fit und der Kopf klar.

Jaaaa, wir sollten nicht (rauchen, trinken, bis spät nachts feiern und mit Make-up ins Bett fallen)! Aber eine ausgelassene Feier mit geliebten Menschen ist einfach Balsam für die Seele. Und den wollen und brauchen wir gerade an dunklen Tagen dringend! Ein reges Sozialleben gilt sogar als lebensverlängernd. Das lernen wir gerade von den „Centenarians“, den fitten über Hundertjährigen, die in der Netflix-Doku „Wie wird man 100 Jahre alt “ aus ihrem großen Nähkästchen plaudern und dabei auch gern mal am Wein nippen.

Die Dosis macht das Gift

365 Tage Party im Jahr tun natürlich niemandem gut. Aber Ausnahmen sind, wie auch beim Essen, erlaubt – vor allem, wenn man das Jahr über gut auf sich achtet. Zudem lassen sich gelegentliche Alko-Sünden kompensieren. Auf diesen Seiten verraten wir Feieraffinen, wie sie ihren Körper optimal auf die Weihnachtsfeier einstimmen, wie ein bewusster Genuss von alkoholischen Getränken gelingt und wie man Körper und Kopf am nächsten Morgen bestmöglich unterstützt.

Was Schampus & Co. mit uns anstellt

Kopfweh, ein flauer Magen bzw. Übelkeit, Sodbrennen, Kreislaufprobleme, depressive Verstimmung, Darmbeschwerden, Heißhungerattacken und starke Abgeschlagenheit sind die häufigsten Folgen von übermäßigem Trinken. Alkohol wird vom Körper nämlich als Gift erkannt. Die Leber, unser Filter, beginnt ihn daher sofort mit höchster Priorität abzubauen. Dabei muss sogar der Fettstoffwechsel gestoppt werden, weshalb der Alkohol auch als Dickmacher gilt. Das Enzym Alkoholdehydrogenase baut den Alkohol in das für uns giftige Acetaldehyd ab. Dabei werden auch wichtige Stoffe, wie Eiweiße, abgebaut, die der Körper braucht, um zu funktionieren.

© Getty Images ×

Warum Frauen weniger vertragen

Wichtig für SIE zu wissen: Frauen tragen übrigens weniger von dem Enzym Alkoholdehydrogenase in sich. Zusätzlich bremst das bei Frauen dominantere Hormon Östrogen in der Leber den Alkoholabbau. Diese Anlagen führen zu einer höheren Blut-Alkoholkonzentration bei Frauen und somit auch zu einer größeren Belastung der Leber. Also: Die männlichen Kollegen in Sachen Konsumverhalten bloß nicht zum Vorbild nehmen!

Nicht nur die Leber wird durch Hochprozentiges belastet, sondern der gesamte Organismus. Frauen wie auch Männer verlieren durch Sekt & Co. in raschem Ausmaß viel Flüssigkeit. Denn die Hormone, die das Rückführen von Flüssigkeit im Körper ermöglichen, werden durch Alkoholkonsum reduziert. Es kommt zu vermehrter Ausscheidung. Der Körper verliert damit wichtige Mineralstoffe, er trocknet aus, das Blut wird dicker – die Basis für heftige Kopfschmerzen und Unwohlsein.

Wer genießen will, soll auch Selfcare walten lassen

Ein Körper, der dermaßen herausfordert wird, hat jede Unterstützung verdient. Stoffwechsel, Leber, Flüssigkeitshaushalt brauchen Pflege. Wer smarter konsumiert, dämmt gesundheitliche Folgen ein und sorgt für mehr Wohlbefinden am Tag danach.

Das hilft bei Kater

Kaffee

Die Bitterstoffe im Kaffee sind laut Studie besonders gut für die Leber. Kaffee kann auch der Entwicklung einer Fettleber entgegenwirken. Zusätzlich kann das Heißgetränk auch bei Kopfschmerzen helfen. Das enthaltene Koffein wirkt dabei wie ein leichtes Schmerzmittel. Es fließt mit unserem Blut ins Gehirn und erweitert dort verengte Blutgefäße. So kann Koffein die Durchblutung anregen und Kopfschmerzen schwächen. Zusatztipp: Ein Löffelchen Zitrone soll dem Brummschädel sogar noch schneller den Garaus

machen. Es dürfen im Notfall auch mal vier Tassen sein.

Tee

Setzen Sie auf Mariendisteltee (aus der Apotheke) und Basentee. Keine Lust auf Tee? Mariendistelpräparate zum Schlucken und auch Basenpulver sind rezeptfrei in Apotheken

erhältlich.

Salat

Leberfreundlich sind nicht nur Mariendistelpräparate, sondern auch alle Nahrungsmittel, die bitter schmecken, wie Chicorée und Endiviensalat. Daher ist ein frischer Salat auch ein gutes Kateressen.

In diesem Sinne: Genießen Sie die Party und eine gute Erinnerung daran!