Fassadenkunst in Wien macht Hoffnung

Zalando beauftragte Graffiti Agentur Concrete für Hausfassade in Wien Mariahilf.

Ein neues Mural auf einer Hausfassade in Wien Mariahilf sorgt für Aufsehen - im wahrsten Sinne des Wortes. Das riesige Motiv wurde von der Graffiti Agentur CONCRETE für Zalando umgesetzt und zeigt ein sich umarmendes Paar ohne Maske. In Zeiten von Corona beinahe eine Provokation! „We will hug again“ so die wohltuende Botschaft an die Wiener im Lockdown. Es wurde bereits von zahlreichen Passanten fotografiert und auf Instagram und. Co. geteilt. Das freihändig aufgesprühte Mural beeindruckt nicht nur durch sein großes Format, sondern ermöglicht auch einen Einblick in den kreativen Schaffensprozess der Künstler und Künstlerinnen. Das Motiv ist noch halbfertig und könnte noch adaptiert werden. Wir dürfen gespannt bleiben!