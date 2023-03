Erfolgreich kommunizieren: Tipps für eine konstruktive Kommunikation

Tipps für eine konstruktive Kommunikation Streitgespräch

Richtige Einstellung. Es geht um den Austausch, man sollte sich über den richtigen Umgang einigen. Es geht nicht darum, sich durchzusetzen, sondern um ein konstruktives Gespräch. Das wird dann im Gehirn abgespeichert und führt zu Mut und Zuversicht, dass man Einfluss auf die Situation hat, auch wenn sie kritisch ist. Realitätscheck

Sind Sie unsicher, wie eine Äußerung gemeint ist? Oder denken Sie hinter Ihrem Rücken wurde über Sie geredet? Dann fragen Sie nach! Somit gewinnen Sie Sicherheit im zukünftigen Umgang mit der Person. Auf diese Weise bekommt auch der andere das Signal von Ihnen, beim nächsten Mal etwas eindeutiger zu kommunizieren. Nicht zu lange warten

Die Dinge ansprechen. Man sollte nicht so lange warten, bis man im Gespräch die Emotionen nicht mehr im Zaum halten kann. Weiters gilt: Das Gegenüber nicht mit einer Kanonade an gesammelten Beweisen konfrontieren. Denn irgendwann geht es nicht mehr um die Sache an sich, sondern nur noch darum, wer recht hat. Im Endeffekt sind beide unzufrieden. Smileys

Verschicken Sie auf den Kommunikationsplattformen gerne Smileys? Fragen Sie sich, ob es das wirklich braucht oder ob man dieses Symbol nur zur (eigenen) Beschwichtigung oder Beruhigung einsetzt. Keine Ironie

Nicht „witzig“ sein. Vermeiden Sie lieber in schwer einzuschätzenden Konfliktsituationen ironische oder gar sarkastische Äußerungen. Denn dadurch kann sich Ihr Gegenüber schnell abgewertet und nicht ernst genommen fühlen.