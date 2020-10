Emily Ratajkowski zeigt Babybauch

Model und Schauspielerin Emily Ratajkowski wird erstmals Mutter. Via Instagram teilte die 29-Jährige ihr Babyglück mit ihren Fans und Followern: "Dankbar und am Wachsen", schreibt sie unter ihr Posting. Darauf zu sehen ist ein Cover der US-Vogue welches sie mit Babybauch in einem Slipdress zeigt. Die Schlagzeile der Coverstory verrät, dass Ratajkoswki das Geschlecht ihres Kinder nicht preisgeben möchte. Auch der Geburtstermin ist noch geheim.

Erstes Kind für Emily und Sebastian

Vater des Kindes ist der Filmproduzent Sebastian Bear-McClard. Im Februar 2018 gab sich das Paar in New York das Jawort. Ratajkowski wurde als Model im "Blurred Lines"-Video von Robin Thicke weltberühmt. Auf Instagram folgen ihr 26 Millionen Follower. Seit einigen Jahren macht sich die Kalifornierin als Instagram-Aktivistin für feministische Themen stark. Zuletzt erschien ein Essay im New York Magazine, in welchem sie einen Vorfall von sexueller Belästigung beschreibt.