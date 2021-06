Elizabeth Hurley: So sexy kann 55 sein

Zeitlos schön: Elisabeth Hurley zeigt ihren Traumkörper auf Instagram.

Sie ist die unbestrittene Anti-Aging-Queen: Elizabeth Hurley kann mit ihren 55 Jahren locker jedes Victoria's Secret Engerl am Laufsteg ersetzen. Auf Instagram zeigt sich die "Royals"-Darstellerin mit Vorliebe im Bikini oder in figurbetonten Kleidern. Diesmal griff sie zu einem Vintage-Teil von Versace - der Marke, die sie über Nacht zum Star machte. Ihr legendäres Sicherheitsnadel-Kleid katapultierte die Schauspielerin vor 27 in die Top-Liga der Stars. Nun zollte sie Donatella Versace mit diesem zartgelben Traum aus Seide Tribut.

Bikini-Body

Hurley weiß ihren Kultstatus als Bikini-Star zu vermarkten. Sie hat eine Bademoden-Linie entworfen und stellt gleich selber die Modelle vor. Egal ob Cut Out, Bikini oder Mirco-Top - Hurley steht jedes Teil. Sie ist der lebende Beweis, dass Sexyness kein Alter kennt!