Eine Maske, die schützt und hilft

Die steigenden Zahlen an Covid-19-Neuinfektionen zeigen es deutlich: Die Krise ist noch nicht vorbei. Immer mehr Experten rufen dazu auf, den Mundschutz wieder zu tragen. Wer sich und andere nicht nur schützen will, sondern obendrein was Gutes tun will, für den haben wir einen Shopping-Tipp: den Mund-Nasen-Schutz von Pink Ribbon und dem gemeinnützigen Verein „gabarage upcycling design“. Auf Wunsch von vielen Patientinnen hat sich die Österreichische Krebshilfe entschlossen, in Kooperation mit „gabarage upcycling design“ und „Die Stoffschwester“ Mund-Nasen-Schutz-Masken anzubieten. Der Reinerlös geht zu gleichen Teilen an gabarage für berufsnahe Qualifizierung, Ausbildung und Arbeitsplätze für chronisch Suchtkranke und Menschen mit (chronisch)somatischen Erkrankungen und an die Österreichische Krebshilfe für die Soforthilfe für Brustkrebspatientinnen, die ihren Lebensmittelpunkt in Österreich haben und Unterstützung brauchen.

„Pink Ribbon“- Mund-Nasen-Schutz & Stoffbeutel

Während der Shutdown-Phase hat die Krebshilfe aus Pink-Ribbon-Reststoffen Masken für enge Partner und Patientinnen im Heimarbeit genäht. „Ich habe meine Pink Ribbon MNS-Maske im Spital und der Ordination getragen und sofort wollten Kolleginnen und Patientinnen wissen, wo man diese kaufen kann,“ so Krebshilfe-Präsident Paul Sevelda. „So entstand die Idee, das Projekt auf professionelle Beine zu stellen“. „Die Covid-19-Pandemie hat bei gemeinnützigen Organisationen – auch bei uns - einen gewaltigen Spendeneinbruch verursacht“, so Krebshilfe-Geschäftsführerin Doris Kiefhaber. „Mit der Pink Ribbon MNS-Maske & dem Pink Ribbon Stoffbeutel hoffen wir, einen Teil dieser Einbußen wett zu machen“. Der Einkauf, die Produktion und der Vertrieb sind eine Gemeinschaftsaktion zwischen „Die Stoffschwester“, dem gemeinnützigen Verein gabarage - upcyclingdesign und Österreichischer Krebshilfe. „Ein Verein hilft dem anderen – zusammen sind wir mehr! - unter diesem Motto steht dieses Herzensprojekt mit der Krebshilfe,“ so Gabriele Gottwald-Nathaniel, Obfrau von gabarage upcycling design.