Das Donauinsel Open Air Festival geht mit voller Kraft in die zweite Runde und verspricht im kommenden Jahr erneut ein unvergleichliches Festivalerlebnis für MusikliebhaberInnen und Feierbegeisterte zu bieten. Nach dem beeindruckenden Erfolg im letzten Jahr setzt das Festivalteam noch einen drauf und präsentiert stolz vier Festivaltage der Spitzenklasse, die unterschiedliche Genres abdecken werden. Vom 23. Mai bis zum 26. Mai 2024 wird die Sportinsel auf der Wiener Donauinsel wieder zum MEGA FESTIVALGELÄNDE und empfängt täglich bis zu 20.000 BesucherInnen.

Die Sportinsel, bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und idyllisch an der Donaubrücke gelegen, verspricht auch in diesem Jahr Festivalfeeling pur. Die einzigartige Atmosphäre, kombiniert mit einem vielseitigen musikalischen Programm, wird das Donauinsel Open Air 2024 wieder einmal zu einem unvergesslichen Ereignis machen. Fans können sich auf mitreißende Live-Auftritte, erstklassige KünstlerInnen und eine elektrisierende Stimmung freuen.

Donnerstag, 23. Mai 2024: Den Auftakt macht das spektakuläre "Electronic Island - Wiens größtes Electronic Open Air Festival powered by Radio Energy". Geboten wird ein internationales Star-DJ Line-Up bestehend aus dem Echo Pop Gewinne Robin Schulz „Sun goes down“, “Sugar“, dem deutschen Star DJ und Musikproduzent Topic „Breaking me“, dem englischen DJ Liebling Jax Jones „Whistle“, Ace on the Base x Mc Yankoo „Something Like This“, Rene Rodriguezz, sowie dem österreichischen DJ Flip Capella. Die atemberaubende Kulisse der Sportinsel bei der Donaubrücke wird die Festivalcrowd in Ekstase versetzen.

Freitag, 24. Mai 2024: „Baller Island - Österreichs größtes Mallorca Open Air Festival“.

Dafür konnte man sich die Ballermannstars Mickie Krause „Eine Woche wach“ Mia Julia, Die Atzen „Das geht ab“, Isi Glück, Marry, Micha von der Rampe, Die Zipfelbuben „Olivia“, Almklausi, Honk, Matty Valentino und Lorenz Büffel „Der Zug hat keine Bremse“ sichern. Eine Party voller WOW-Effekte und absoluter Reizüberflutung, 100% Entertainment sowie eine Show, die absolut jeden Partyfan begeistern wird!

Samstag, 25. Mai 2024: “It´s my Life - Österreichs größtes 90'er Open Air Festival powered by Radio Arabella” mit den Top Acts Haddaway “What is Love”, Blümchen “Herz an Herz”, Culture Beat “Mr. Vain”, Maxx, 2 Unlimited, Cappella, Ace of Base, Lutricia Mc Neal, Lou Bega und Mark Oh. Moderiert wird hier von dem 90´er Moderator schlechthin, Viva Liebling Mola Adebisi und Radio Arabella Moderator Fabian Kotschwar. It´s my Life - Österreichs größtes 90´er Open Air Festival, holt euch die Musik und die Stars der Neunziger zurück auf die Bühne und nimmt euch mit in das Jahrzehnt, welches uns die größten Hits aller Zeiten beschert hat!

„Wir möchten auch 2024 unseren Gästen ein unvergessliches Erlebnis bieten, welches in Erinnerung bleibt und ihre Erwartungen übertrifft“, so Geschäftsführer Mario Repa.

Sonntag, 26. Mai 2024: "Forever Young - Österreichs größtes 80'er Open Air Festival"

Es erwartet die BesucherInnen ein Festivaltag mit mitreißender Musik, fantastischen Live-Acts und ein Donauinsel Open Air-Abschluss, der in Erinnerung bleiben wird. Das detaillierte Programm wird noch vor Weihnachten veröffentlicht.

„Neben einem musikalischen Feuerwerk und unzähligen Live-Acts, erwartet die BesucherInnen auf dem Festivalgelände auch ein Vergnügungspark mit Fahrgeschäften, einladende Chill-Out-Areas, ein großer Foodcourt mit vielfältigem Angebot und ausreichend Bars“, verspricht Geschäftsführer Christoph Novak





Tickets unter www.donauinselopenair.at

Schon ab € 35,00 (Early Bird Ticketpreis) kann man sich hier die beliebten Donauinsel Open Air Festivaltickets sichern, die Verkaufsphasen sind limitiert, schnell sein lohnt sich also!

VIP Tickets mit toller Sicht zur Festivalbühne sind ebenso bereits im Early Bird vergünstigt im Verkauf. Ab € 169,00 kann man hier im exklusiven VIP Bereich mit inkludierten Schankgetränken (alkoholfrei & alkoholisch), sowie mit Speisen (warmes Buffet, Kuchenbuffet, Knabbereien etc.) während der gesamten Veranstaltung den perfekten Festivaltag erleben!





Festival Facts:

Termin: 23. – 26. Mai 2024

Location: Wiener Donauinsel (Sportinsel), Donaubrücke U6 Station Handelskai

Homepage: www.donauinselopenair.at

Programm:

23.Mai 2024 Electronic Island – Wiens größtes Electronic Open Air Festival powered by Radio Energy (Einlass 16 Uhr)

24.Mai 2024 Baller Island – Österreichs größtes Mallorca Open Air (Einlass 15 Uhr)

25.Mai 2024 It´s my Life – Österreichs größtes 90'er Open Air Festival powered by Radio Arabella (Einlass 14 Uhr)

26.Mai 2024 Forever Young – Österreichs größtes 80'er Open Air Festival

(Einlass 14 Uhr) Das LineUp wird noch vor Weihnachten veröffentlicht