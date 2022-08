× Die süße Welt von Jimmy Choo

Bei Harrods in London heißt es jetzt "Think Pink!". Die Influencer sind begeistert.

Geschmackssache. Wer sich bis zum 30. September in der britischen Hauptstadt wiederfindet, sollte einen Besuch bei Harrods ganz oben auf die "To See"-Liste setzen. Denn in der fünften Etage des Luxus-Kaufhauses eröffnet sich einem eine pinke Genuss-Welt, in der das Schuh- und Accessoire-Label Jimmy Choo stilechte Köstlichkeiten auftischt.

© Jimmy Choo/Harrods ×

Das Pop-up-Café kredenzt fruchtige Pâtisserie, Kaffees sowie englische Tees auf fotogenem Marken-Monogramm-Geschirr und sorgt für ein leuchtendes Erlebnis. Perfekt für hungrige Social-Media-Feeds! harrods.com