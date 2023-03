× Die besten Tipps: Endlich gut schlafen!

Die vielen Krisen und Alltags-Stress lassen uns nicht abschalten. Wie es gelingt.

Aktuell steigen die Zahlen der Menschen mit Schlafproblemen massiv an. Diese sind bedingt durch Ängste und Unsicherheiten. Ständiger Leistungsdruck, die Digitalisierung und eine Überflutung mit schlechten Nachrichten führen zu chronischen Ein- und Durchschlafproblemen.

Richtig gebettet. Oft ist es aber auch das falsche Bett, das den Menschen den Schlaf raubt. Dies alles hat gesundheitliche und gesellschaftliche Folgen. Aus diesem Grund starten zwei heimische Unternehmen gemeinsam eine Kampagne für die Schlafgesundheit in Österreich. Die Schlafcoachin Melanie Pesendorfer und Betten Reiter nehmen den heutigen Welttag des Schlafes zum Anlass und starten ein Jahr im Zeichen der Schlafgesundheit. Neben der persönlichen Schlafberatung, kostenfreien Schlafvorträgen, Wissen und Tipps rund ums Thema Schlafen bietet der Shop in seinen Filialen österreichweit auch spezielle Computerprogramme an. Diese messen genau, was die passende individuelle Einstellung des Bettes für die einzelne Person ist. Die richtige Matratze, ­Polster, Decke, Lattenrost, Bettwäsche und Lichtstimmung sind essenziell, schließlich sollte das Schlafzimmer eine Oase der Entspannung sein.

»Runterfahren der Systeme« – so gelingt’s!

Neben der richtigen Schlaf­position, viel Sonnenlicht und Bewegung ist Entspannung der Schlüssel zu gesundem Schlaf. Mit hilfreichen Tipps von Melanie Pesendorfer kann man vom Alltag abschalten.

Die Coachin rät: „Reizüberflutung vermeiden und zwei bis drei Stunden vor dem Schlafengehen nicht mehr aufs Handy schauen.“ Nachrichten sollten vermieden werden, denn diese lösen schlechte Emotionen aus. Dafür lieber mit Positivem beschäftigen. Auch untertags sollte man Pausen und Ruhephasen einplanen. Denn wer ständig auf Hochtouren läuft, wird es abends schwerer haben, zur Ruhe zu kommen.

Rituale, Kräuter & Sport

Das richtige Abendritual:

Vor dem Einschlafen sich bewusst machen bzw. sagen, wofür man dankbar ist im Leben oder diesen Tag.

Warmes Duschen.

Entspannungstechniken wie Meditation, Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, Wechselatmung, Bodyscan u.v.m.

Sich Gutes tun: Füße massieren, Tee oder heiße Milch trinken, Lieblingsgedicht oder ein Buch lesen, Entspannungsmusik oder Entspannungsgeräusche hören.

Die richtige Ernährung:

Ca. 2 Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr essen.

Auf üppige Nahrung, Alkohol, Nikotin und Koffein verzichten.

Milch mit Honig hilft zum Einschlafen.

Ausreichend Bewegung und Sport:

Die positive Wirkung von Sport auf den Schlaf hängt mit der Tageszeit und der körperlichen Fitness zusammen.

Kurz vor dem Schlafen sollte Sport vermieden werden – er könnte störend wirken.

Sport sollte kein Stress sein.

Ein Spaziergang pro Tag von ca. 30 min entspannt, bringt Sauerstoff in unsere Lungen und hilft beim Schlafen.

Pflanzliche Hilfe zum Schlafen: