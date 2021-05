Die besten Ausflusgs-Ziele

So lässt sich der Frühling in vollen Zügen genießen!

Lockdown-müde? Von wegen! Jetzt heißt es raus aus der Stadt und Energie tanken im Grünen. Wir verraten Ihnen unsere Lieblings-Ausflugsziele und die besten Take-away-Hotspots.



Wiener Stadtwanderweg



Die Stadt Wien bietet 13 gut beschilderte Wanderwege (Infos: wien.gv.at). Alle sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die meisten Routen führen durch Weinberge und den Wienerwald – „Schmankerl to go“ gibt es etwa bei Wieninger oder bei der Buschenschank Mayer, beide am Nussberg. An den Wochenenden kann man sich beim Heurigen Kierlinger in Nussdorf beim Take-away-Weinstandl erfrischen.

Swarovski Kristallwelten

Die Swarovski Kristallwelten in Wattens machen Kristall von Swarovski zu einem Erlebnis: In den Wunderkammern und im weitläufigen Garten haben internationale, aber auch national renommierte Künstler, Designer und Architekten Kristall auf ihre ganz eigene Art interpretiert. Dieses vielseitige Angebot macht das kristalline Wunderland zu einem perfekten Ausflugsziel für die ganze Familie. Auf alle Mütter wartet am Sonntag Gratis-Eintritt sowie ein glänzendes Geschenk! kristallwelten.swarovski.com

Südsteirische Weinstraße



Die bekannteste der Weinstraßen in der Südsteiermark verbindet entzückende Ortschaften miteinander. Von Ratsch gelangt man nach Gamlitz, ins Sulztal bis nach Leutschach an der Weinstraße. Immer wieder findet man imposante Weingüter und urige Buschenschänken am Wegesrand, die im Lockdown ihre Köstlichkeiten zum Mitnehmen anbieten. So etwa die Buschenschank Bernhard, das Weingut Stoff und der Klapotetzhof Silberschneider. Alle Betriebe mit Take-away-Möglichkeit oder Lieferservice findet man auf suedsteiermark.com

Myrafälle

Im Gemeindegebiet von Muggendorf stürzen die Myrafälle auf einer Gesamthöhe von 125 Metern in die Tiefe. Ihren Ursprung haben diese im Myrabach, der im 7 km entfernten Unterberg entspringt. Die Besucher folgen dem Rauschen über 26 Brücken und auf zahlreichen Stegen und Stiegen. Auf 11 Themenstationen kann man sich über Flora und Fauna informieren. Die Kleinen freuen sich über ein Wildgehege und einen Spielplatz mit Kletterparadies, Wasserspielplatz und eine Floßfahrt am Myrateich. Das Gasthaus Myrastubn, der Gasthof Karnerwirt und das Gasthaus Jagasitz bieten Schmankerl zum Mitnehmen. myrafaelle.at



Neusiedler See



Wenn die Frühlingssonne mit ihren ersten Strahlen wärmt, ist unser sonnigstes Bundesland, das Burgenland, ganz vorne mit dabei. Die Region Neusiedler See ist ein Paradies für einen Ausflug ans Wasser in einer ganz besonderen Naturlandschaft. Wer es sportlich möchte, der hat über 15 Themenradwege zur Auswahl. Das Fritz in Weiden am See bietet an den Wochenenden frisch gekochte Take-away-Menüs aus der Haubenküche. Telefonische Vorbestellung unter 0664/4321159.