Die beliebtesten Halloween-Kostüme 2021

Halloween steht vor der Tür! Wundern Sie sich nicht, wenn Ihnen in den kommenden Tagen Verkleidete in folgenden Looks begegnen.

Auch heuer beeinflusst die Entertainmentwelt das Halloween-Fest. Ganz klar auf den Grusel-Thron 2021 hat es sich der brutale Netflix-Erfolg "Squid Game" bequem gemacht. Egal ob die Laser-Puppe, die Spieler oder maskierten Game-Wächter - die Kostüme verkaufen sich wie die warmen Semmeln. Auch vorne dabei: Harley Quinn. Mit dieser Grusel-Dame gibt es heuer ein Wiedersehen. Neu im Ranking: Die Marvel-Superheldin "Scarlet Witch".

Nr. 1: Squid Game

Mittlerweile sollte jedem klar sein, dass die koreanische Netflix-Serie der Trend des Herbstes 2021 ist. Mehr als 142 Millionen Haushalte haben sich laut Netflix die Serie in den ersten vier Wochen auf der Plattform angesehen, da verwundert es kaum, dass sich viele zu Halloween von dem Serien-Hit inspirieren lassen. "Squid Game"-Suchanfragen machen derzeit fast 30 % der Top 11 der beliebtesten Kostümsuchen aus.

Es ist keine Überraschung, dass Superhelden-Kostüme für 2021 zu den beliebtesten Verkleidungen zählen. Nicht nur, weil das Verkleiden als Lieblingssuperheld für Halloween-Liebhaber schon immer eine beliebte Wahl war, sondern auch weil "Marvel"- und "DC"-Verfilmungen weiterhin die Populärkultur dominieren.

Nr. 2: Das NEUE Harley-Quinn-Kostüm

Das Original-Kostüm (getragen von Ara Queen Bae)

2021 trendet Margot Robbies Kostüm aus der Fortsetzung "The Suicide Squad"

Harleen Quinzel ist seit ihrem Debüt in "Batman: The Animated Series Episode Joker's Favor" im Jahr 1992 ein Fan-Favorit. Ihre Popularität verstärkte sich nach ihrer DC Darstellung in Suicide Squad (2016), Birds of Prey: Harley Quinn (2020), und der neueste Film, dieser Filmreihe: The Suicide Squad (2021). Die Hauptdarstellerin Margot Robbie, hat diese Rolle so beliebt gemacht und erst so richtig ins Leben gerufen. Das neue Kostüm unterscheidet sich stark vom Vorgängerfilm. Im neuen Streifen trägt Robbie ein rotes Ballkleid aus Tüll, an dem ihre Kämpfe nicht spurlos vorübergegangen sind.

Nr. 3: Scarlet Witch

Superheldin "Scarlet Witch" wurde durch die Marvel Avengers Filme bekannt, doch Disney+ hat Anfang dieses Jahres ihr eine eigene Serie gegeben. In der Serie feiern sie Halloween und Titelfigur trägt ein Kostüm, das an ihren Heldenanzug angelehnt ist. Das Kostüm setzt sich aus einem roten Body aus Kunstleder, einen Satinumhang, Handschuhe, Stiefelstulpen und Leggings sowie eine kronenartige Kopfbedeckung zusammen.