Die begehrtesten Neo-Singles

So solo war Hollywood noch nie: Kim Kardashian, Jennifer Lopez und Co. im Klub der einsamen Herzen!

Ein Liebes-Happy-End ist auch in Hollywood nicht immer garantiert – und davon können wohl so viele Promis wie noch nie ein Lied singen. Wir verraten Ihnen, wer sich am Markt tummelt und wer frisch entliebt, entlobt und enttäuscht ist.



Ehe-Aus. Eine der jüngsten Trennungen mit (noch) ausbleibendem Rosenkrieg machte Kim Kardashian (40) zum Neo-Single. Die vierfache Mutter reichte vor wenigen Wochen nach sieben Jahren Ehe die Scheidung von Kanye West (43) ein. Ein Insider zu „E! News“: „Kim hat im Moment viel Spaß. Sie fühlt sich frei und ist glücklicher. Es ist eine neue Ära für sie.“





Da geht’s bei Brad Pitt (57) und Angelina Jolie (45) weniger lustig zu: Die Singles zoffen sich ums Sorgerecht für ihre sechs Kids. Nach seiner kurzen Beziehung zu dem Model Nicole Poturalski ist der Schauspieler wieder am Single-Markt.





© WireImage ×

Verlobt, aber nicht verheiratet waren Jennifer Lopez (51) und Alex Rodríguez (45): Sie verließ ihr Herzblatt.









Ben Affleck (48) und Ana de Armas (32) liebten sich wild, aber kurz. Wir sind uns sicher: So lange bleiben diese heißen Promisingles garantiert nicht ohne neue Liebe.