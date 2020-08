Die 3 besten Methoden zur ­Beeinflussung der Regel

Menstruation verkürzen - TCM-Rezept Wirkung:

Laut TCM können eine Nieren-Qi- und eine Blutschwäche einen langen Menstruationszyklus verursachen. Durch eine zehntägige Kräuterkur baut man wieder Nieren-Qi und Blut auf, kann einer Schwäche auf diese Weise entgegenwirken und die Periode verkürzen.



Zutaten:

Jeweils 10 g Huang Qi (Astragalus Wurzel), Dang Shen (Glockenwindenwurzel), Shan Yao (Yamswurzel), Ling Zhi (Reishi Pilz), Lian Zi (Lotus Samen), Tu Si Zi (Teufelszwirnsamen), Du Zhong (Guttapercharinde), Bu Gu Zi (Asphaltkleefrucht) Zubereitung:

Die Kräuter in der Apotheke besorgen. Jeweils 10 g in einem Topf und in 3/4 Liter Wasser 40 Minuten lang kochen, danach abseihen, und über den ganzen Tag verteilt trinken. Der Tee kann ein zweites Mal gekocht werden. Behandlungsdauer: sieben bis zehn Tage.



Gut zu Wissen:

Die Teekur sollte nach der Menses, vor dem Eisprung erfolgen. Rezept von TCM-Expertin Shi Shun Wen, Onno-Klopp-Gasse 8/6,1140 Wien, www.tcm-austria.com